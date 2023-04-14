Херефордширський скарб. У Британії продали вкрадений скарб за рекордний майже млрд доларів

Справа про викрадені монети вікінгів — це захоплива історія з реального життя, яка доводить, що іноді правда може бути дивнішою за вигадку.

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Двоє колекціонерів, Крейг Бест і Роджер Піллінг, перебувають під слідством у Великобританії за звинуваченням у спробі продати вкрадені монети вікінгів за майже 800 000 фунтів стерлінгів поліцейському під прикриттям, який видавав себе за американського покупця. Монети, які, як вважають, належать до "Херефордширського скарбу", знайденого у 2015 році, датуються 9-м століттям і мають величезну історичну цінність. Серед 46 монет колекції є надзвичайно рідкісна монета "Два імператори", одна з 13, зафіксованих в історії, яка коштує 70 000 фунтів стерлінгів, повідомляють Ancient Origins.

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Крейг Бест і Роджер Піллінг, два колекціонери монет, звинувачені у спробі продати 46 срібних монет, викарбуваних за часів вікінгів, американському покупцеві за величезну суму — 800 000 фунтів стерлінгів. Вважається, що ці монети є частиною "Херефордширського скарбу" — колекції зі 186 срібних монет, однієї золотої прикраси, шести срібних ювелірних виробів і п'ятнадцяти срібних злитків, яку виявили у 2015 році двоє шукачів скарбів з металодетекторами.

Ці монети є частиною "Херефордширського скарбу" — колекції зі 186 срібних монет, однієї золотої прикраси, шести срібних ювелірних виробів і п'ятнадцяти срібних злитків Фото: Portable Antiquities Scheme/ CC BY 3.0

Ці монети не просто старі монети — вони мають величезне історичне значення. Вони датуються періодом правління короля Альфреда і виготовлені між 874 і 879 роками нашої ери, в часи, коли вікінги жорстоко і силою завойовували землі. Найціннішою з цих монет є надзвичайно рідкісна монета "Два імператори", на якій зображений Кеовульф II, правитель Мерсії. Монета свідчить про грошовий союз між Уессексом і Мерсією і проливає нове світло на стосунки між Альфредом і Кеовульфом II.

Бест і Піллінг мали справу з представниками американського покупця, які насправді були поліцейськими під прикриттям. Беста заарештували після операції під прикриттям у готелі в Даремі в травні 2019 року. Чоловіки заперечують звинувачення у змові з метою конвертації кримінального майна та володінні кримінальним майном.

Чоловіки знали про культурну та грошову цінність монет і не були справжніми власниками скарбу. Головний прокурор Метью Донкін заявив, що монети у цій справі є надзвичайно важливими для розуміння об'єднання історії Англії. Донкін також стверджував, що чоловіки мали досвід пошуку і придбання стародавніх предметів, хоча те, що вони знайшли ці монети, не було частиною обвинувачення.

Піллінг визнав факт володіння монетами, але заперечував, що знав, що вони є кримінальним майном. Він стверджував, що має давній інтерес до колекціонування історичних монет і артефактів. Однак, є докази того, що ці двоє готували змову з метою продажу скарбу.

Судовий розгляд триває, і ця справа привертає увагу людей по всьому світу через її історичне значення та інтригуючі повороти.

Раніше Фокус розповідав про аналогічну історію з римською золотою монетою часів Брута, яка виявилася краденою.