Відкарбована Брутом на честь вбивства Цезаря: найдорожчу монету у світі вкрали

Найдорожча золота монета EID MAR, про яку чули всі, хто більш-менш має зв’язок зі світом старожитностей, знову на слуху. Як виявилося, знахідку вивезла з Греції контрабанда, а її продавець, власник аукціонного дому Roma Numismatics, — заарештований.

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Найдорожчу золоту монету стародавнього світу повернули до Греції після розслідування, яке виявило, що походження монети насправді підроблене. У 2020 році її продали за рекордні 4,2 мільйона доларів, повідомляють Art News.

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Цю золоту монету викарбував Брут на честь вбивства Юлія Цезаря 15-го березня 44-го року: на реверсі монети викарбувана фраза EID MAR, що походить від Eidibus Martiis, тобто "березневі іди", назва дня вбивства Цезаря. Також на цій стороні зображені кинджали, між яких фригійський ковпак, символ свободи, який отримували колишні раби після звільнення.

На аверсі монети зображений Брут та надписи BRVT IMP і L PLAET CEST — "Воєначальник Брут" і "Луцій Плеторій Цестіан" (Луцій в той час обіймав посаду монетарія).

Як виявилося, монета потрапила в продаж нелегально: Річард Біл, власник і керівний директор Roma Numismatics, лондонського аукціонного дому, який займався продажем старовинних монет, заарештований у Нью-Йорку в січні. Згідно зі звітом внутрішньої безпеки США, проти нього висунуто кілька звинувачень.

Увійшовши в торгівлю стародавніми монетами у 2009 році, колишній військовий швидко розвивався й досить швидко досягнув успіху, створивши свій власний аукціонний дім монет Roma Numismatics. Монету EID MAR чоловік отримав у 2014 році від Італо Веккі, італійського торговця монетами, який співпрацював з Білом та вже на той час мав дуже сумнівну репутацію.

Виявилося, що схема продажу монети розроблялася роками. Ще у 2015 році чоловік намагався продати монету неназваній особі під час щорічної Нью-Йоркської міжнародної нумізматичної конвенції. Ця особа повідомила, що Біл сказав, що монета походить зі "старої швейцарської колекції". Така фраза є відомим кодом у торгівлі старожитностями для предмета сумнівного походження.

Не зумівши продати монету на конвенції, Біл разом з Веккі зайнялися підробкою документів. Зрештою, йому це вдалося і він продав монету на своєму аукціоні за рекордну суму в 4,2 мільйона доларів.

Проте аферу розкрили через те, що шахраї звернулися до одного з інформаторів внутрішньої безпеки США, який зрештою і повідомив про їхній запит на підробку документів. У підсумку, монету вилучили та повернули до Греції, разом з іншими артефактами, серед яких похоронна урна та колекція з мармурових фігурок, вирізаних в епоху Неоліту.

Раніше Фокус розповідав про продаж цієї монети: чиста вартість без врахування податків склала 3,5 мільйона доларів.