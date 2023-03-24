Отчеканенная Брутом в честь убийства Цезаря: самая дорогая монета в мире была украдена

Самая дорогая золотая монета EID MAR, о которой слышали все, более или менее имеющие связь с миром древностей, снова на слуху. Как оказалось, находку вывезла из Греции контрабанда, а ее продавец, владелец аукционного дома Roma Numismatics, арестован.

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Самая дорогая золотая монета древнего мира была возвращена в Грецию после расследования, которое обнаружило, что происхождение монеты действительно поддельное. В 2020 году ее продали за рекордные 4,2 миллиона долларов, сообщают Art News.

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Эту золотую монету отчеканил Брут в честь убийства Юлия Цезаря 15 марта 44 года: на реверсе монеты отчеканена фраза EID MAR, происходящая от Eidibus Martiis, то есть "мартовские иды", название дня убийства Цезаря. Также на этой стороне изображены кинжалы, среди которых фригийский колпак, символ свободы, получаемый бывшими рабами после освобождения.

На аверсе монеты изображены Брут и надписи BRVT IMP и L PLAET CEST — "Военачальник Брут" и "Луций Плеторий Цестиан" (Луций в то время занимал должность монетария).

Как оказалось, монета попала в продажу нелегально: Ричард Билл, владелец и управляющий директор Roma Numismatics, лондонского аукционного дома, занимавшегося продажей старинных монет, арестован в Нью-Йорке в январе. Согласно отчету внутренней безопасности США, против него выдвинуто несколько обвинений.

Войдя в торговлю старинными монетами в 2009 году, бывший военный быстро развивался и довольно быстро добился успеха, создав свой собственный аукционный дом монет Roma Numismatics. Монету EID MAR человек получил в 2014 году от Итало Векки, итальянского торговца монетами, который сотрудничал с Белом и уже к тому времени имел очень сомнительную репутацию.

Оказалось, что схема продажи монеты разрабатывалась годами. Еще в 2015 году мужчина пытался продать монету неназванному лицу во время ежегодной Нью-Йоркской международной нумизматической конвенции. Этот человек сообщил, что Билл сказал, что монета происходит из "старой швейцарской коллекции". Такая фраза является известным кодом в торговле древностями для предмета сомнительного происхождения.

Не сумев продать монету на конвенции, Билл вместе с Векки занялись подделкой документов. В конце концов ему это удалось и он продал монету на своем аукционе за рекордную сумму в 4,2 миллиона долларов.

Однако аферу раскрыли из-за того, что мошенники обратились к одному из информаторов внутренней безопасности США, который в конце концов и сообщил об их запросе на подделку документов. В итоге монету изъяли и вернули в Грецию вместе с другими артефактами, среди которых похоронная урна и коллекция из мраморных фигурок, вырезанных в эпоху Неолита.

Ранее Фокус рассказывал о продаже этой монеты: чистая стоимость без учета налогов составила 3,5 миллиона долларов.