Золоті монети часів імператриці Марії Терезії: в Польщі виявили рідкісну знахідку

В історичному Міколайському районі, що знаходиться на захід від середньовічного центру міста, археологи натрапили на неймовірну знахідку. У 12-13 століттях ця частина міста була колишнім місцем розташування сіл Набицин і Стапін.

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Дослідники проводили розкопки у польському місті Волцлав. Вони виявили золоті монети, датовані 18 століттям в історичному Міколайському районі. Про це розповідає HeritageDaily.

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Відомо, що Міколайським районом називають частину Вроцлава, розташовану на захід від середньовічного центру міста. Сама історична назва походить від церкви св. Миколая, вперше згаданої (як каплиця) у 1175 р.

За словами фахівців, у 1768-1783 цю територію пруссаки використали для зведення укріплень та фортифікаційної споруди трикутної форми равелін. Саме там археологи натрапили на масові поховання, пов'язані із завоюванням міста під час Війни за австрійську спадщину пруссаками.

Війна за австрійську спадщину тривала з 1740 по 1748 роки. В ній брало участь чимало різних країн, які згрупували з одного боку навколо Пруссії та Франції, а з іншого — Австрії та Великої Британії.

Зрештою імператриця Габсбургів, Марія-Терезія, поступилася більшою частиною території та передала Пруссії більшість сілезьких герцогств, за винятком герцогства Тешен, районів Троппау і Крнов, розташованих на південь від річки Опава, та південного регіону герцогства Ниса, які були визначені як провінція Австрійська Сілезія.

Правління Марії Терезії — епоха активних реформ в дусі освіченого абсолютизму. Завдяки їй провели значні реформи, внаслідок чого збільшено чисельність армії, податкові надходження, впорядковано судову та адміністративну гілки влади, зменшено кількість неписьменних жителів імперії.

Під час дослідження могил фахівці виявили кілька золотих монет, а саме золотий дукат Республіки Об'єднаних провінцій Нідерландів 1748 року, золотий дукат 1750 року Франциска I Стефана Лотаринзького та напівзолотий суверен 1750 року його дружини Марії Терезії Габсбург.

На сьогодні знахідки передали до Міського музею у Вроцлаві.

Раніше Фокус писав про знахідку, яка збентежила дослідників, — на безлюдному острові виявлено срібні монети римських імператорів.

А також ми розповідали про Херефордширський скарб. У Британії продали вкрадений скарб за рекордний майже млрд доларів.