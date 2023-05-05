Девочка просто подобрала камень на школьном дворе, но нашла реликвию тысячелетней давности

Археолог Луиз Бьерре Петерсен идентифицировал предмет как кинжал каменного века возрастом около 3 700 лет. Ученый назвал его уникальной и очень редкой находкой.

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В Норвегии 8-летней девочка, по имени Элиза играла на школьном дворе, когда ей приглянулся небольшой камень, который оказался древним артефактом возрастом около 3700 лет. Об этом пишет YahooNews.

Школьница нашла симпатичный камушек среди больших валунов в своей школе в Вестланде, говорится в пресс-релизе муниципалитета округа Вестланд от 2 мая. Она показала свою находку учителям, которые сразу же поняли, что это не просто обычный камень.

Преподаватели обратились к местным археологическим организациям, чтобы те рассмотрели находку девочки более пристально, говорится в релизе.

Археолог идентифицировал предмет как кинжал каменного века возрастом около 3 700 лет Фото: Yahoo.News

Археолог Луиз Бьерре Петерсен идентифицировал предмет как кинжал каменного века возрастом около 3 700 лет назад. Мужчина назвал его уникальной и очень редкой находкой.

На фотографиях видно, что длина кинжала составляет около 5 дюймов (12,7 см). Он имеет серо-коричневую окраску, четкие заостренные края и выглядит так, будто по нему неоднократно наносили удары.

Длина кинжала составляет около 5 дюймов (12,7 см) Фото: Yahoo.News

Вестланд — это регион на северо-западном побережье Норвегии, примерно в 426 километрах к северо-западу от Осло.

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