Монеты времен Древнего Рима: в Румынии мужчина отыскал клад, возрастом 1700 лет (фото)

В тайнике находилось 1 168 серебряных монет. Им не менее 1700 лет, и они, скорее всего, были захоронены во время военных конфликтов между Древнем Римом и Дакией.

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В Румынии один любитель поиска предметов с металлоискателем нашел клад, который спрятали минимум 1 700 лет назад. Об этом пишет The Kansas City Star.

Сокровище было обнаружено во время поисков в уезде Долж. В тайнике находилось 1 168 серебряных монет времен Древнего Рима. Об этом говорится в пресс-релизе Космина Василе, президента совета уезда Долж.

На фотографиях показаны груды потускневших, сине-зеленых монет. Одна из них очищенная, серебристая и блестящая, сверкает на фоне окружающей кучи. На ней по центру изображена фигура, держащая что-то в каждой руке, и кольцо текста по краю.

На фотографиях показаны груды потускневших, сине-зеленых монет Фото: Facebook/Cosmin Vasile

Издание отмечает, что современная Румыния во времена Древнего Рима была известна как Дакия, и в основном ее населяли даки. Дакийское общество было разделено на высший класс священников и знати и низший класс солдат, ремесленников и сельскохозяйственных рабочих.

Даки и древние римляне враждовали друг с другом. После нескольких частично удачных конфликтов римляне одержали решающую победу над даками в 88 году н.э., сделав их земли пограничным регионом своей империи. Должский уезд был частью римской Дакии, согласно данным Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монетам не менее 1700 лет Фото: Facebook/Cosmin Vasile

Раду Думитреску, эксперт Музея Олтении, рассказал, что римские монеты, подобные найденным в Долже, были широко распространены в именно древней Дакии. Им не менее 1700 лет, и они, скорее всего, были захоронены во время военных конфликтов.

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