IQ вищий, ніж в Ейнштейна: 11-річна дівчинка планує колонізувати Марс (фото)

В три роки Адхарі Перес Санчес лікарі поставили діагноз аутизм. Проте дівчинка вже у 5 років закінчила початкову школу, а середню та старшу школу лише через рік. Наразі дитина-вундеркінд здобуває ступінь магістра.

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11-річна Адхара Перес Санчес із Мехіко (Мексика), у якої IQ вища, ніж в Ейнштейна, здобуває ступінь магістра в галузі інженерії та сподівається одного разу стати астронавтом НАСА. Про це розповідає Daily Mail.

Дівчинка виросла в районі Тлахаук в сім'ї з низьким рівнем доходу і в школі з неї часто знущалися за те, що вона страждає на аутизм. Такий діагноз поставили їй у віці трьох років після того, як у неї значно погіршилася мова.

Після кількох років байдужості вчителів та знущань з боку однокласників, через які вона тричі змінювала школу, Адхара почала ізолюватися від суспільства, розповіли її родичі в інтерв'ю журналу Marie Claire Mexico.

"Вчителі не проявляли особливого співчуття. Моя дочка почала відсторонюватися, не хотіла грати з однокласниками, відчувала себе дивною, іншою. Вона могла перебувати в школі якийсь час, але потім вона засинала, не хотіла більше нічого робити. Донечка була дуже пригнічена, люди не співчували їй, сміялися з неї», — розповіла журналу її мати, Найелі Санчес.

У три роки Адхаре Перес Санчес лікарі поставили діагноз аутизм Фото: колаж Фокус

Жінка помітила, що її дочка вже вчила алгебру та заучувала періодичну таблицю, але подумала, що дівчинці було просто нудно одній.

Щоб допомогти дочці впоратися з депресією, вона записала її на терапію, а незабаром їй порадили відправити її до Центру уваги талантів (CEDAT), школи для обдарованих дітей. Саме там було підтверджено, що IQ дівчинки складає дивовижні 162 – вище, ніж в Альберта Ейнштейна та її кумира Стівена Хокінга, у яких IQ становив 160.

Вперше Адхара дізналася про Хокінга, коли відвідала одного зі своїх лікарів, у якого в кабінеті було повно картин із зображенням відомого вченого.

"Він був дуже розумним, він показав всього себе за допомогою розуму та комп'ютера", — сказав їй лікар.

За даними Goalcast, вона закінчила початкову школу у віці п'яти років, а через рік закінчила середню та старшу школу. 11-річна дівчинка вже здобула ступінь бакалавра в галузі системної інженерії в Університеті CNCI й зараз вивчає магістерську програму з математики в Технологічному університеті Мексики.

IQ дівчинки складає дивовижні 162 Фото: Marie Claire

Дівчинка сподівається одного разу потрапити в поле зору НАСА і мріє дослідити Марс, щоб у майбутньому можна було колонізувати цю планету. У своєму Instagram вона часто з'являється в екіпіруванні з логотипом космічної компанії та з широкою посмішкою на обличчі.

"Я хочу полетіти в космос і колонізувати Марс. Якщо вам не подобається те, де ви знаходитесь, уявіть, де ви хочете бути. Я бачу себе в НАСА, тож варто спробувати", — розповіла Адхара журналістам.

Дівчинка сподівається продовжити свою освіту в Університеті Аризони, де вона зможе вивчати астрофізику. Університет запропонував їй стипендію, але її отримання було відкладено через проблеми із візою.

11-річна дівчинка вже здобула ступінь бакалавра в галузі системної інженерії Фото: Daily Mail

Коли Адхара не вчиться стати астронавтом, вона працює з Мексиканським космічним агентством, щоб допомогти популяризувати космічні дослідження та математику серед інших молодих дівчат.

Раніше Фокус писав, що дівчинка просто підібрала камінь на шкільному дворі, але знайшла реліквію тисячолітньої давнини. Археолог Луїз Б'єрре Петерсен ідентифікував предмет як кинджал кам'яного віку віком близько 3700 років. Вчений назвав його унікальною та дуже рідкісною знахідкою.

Також повідомлялося, що у Польщі виявили золоті монети часів імператриці Марії Терезії. В історичному Миколайському районі, що на захід від середньовічного центру міста, археологи натрапили на неймовірну знахідку.