Смертельный парадокс: ученые назвали 5 удивительных фактов о том, что нас убивает

Приведенная статистика кажется чем-то невероятным, однако дела обстоят так, что вы скорее умрете пьяным пешеходом, чем за рулем автомобиля.

Не секрет, что большинству людей хотелось бы жить вечно или хотя бы отстрочить смерть на несколько лет, а лучше десятилетий. Именно поэтому исследователи тратят десятилетия на формулу, которая позволила бы нам жить дольше и поддерживать свое тело в тонусе. Однако мысли о смерти так или иначе посещают все и теперь исследователи назвали 5 невероятных парадоксов смерти, пишет Cracked.

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Пьяным безопаснее ехать, а не идти домой пешком

Бесспорно, вождение в нетрезвом виде — это плохо, однако в данный момент речь идет о том, что безопаснее в данном случае — идти домой пешком или ехать? Ответить на этот вопрос попытались Стивен Левитт и Стивен Дабнер, авторы книг по фрикономике. Данные книги известны тем, что делают парадоксальные выводы — порой они научно подтверждены, но, увы, не всегда.

Один из способов ответить на этот вопрос — сравнить два маршрута и подсчитать, сколько людей умирает за рулем в нетрезвом виде и сколько умирает нетрезвы пешеходов. Однако данный метод был бы не совсем научным. Вместо этого исследователи предлагают рассмотреть следующую статистику: количество смертей на пройденные километры — таким образом можно понять, что в действительности безопаснее.

Например, количество смертей на 1,6 км говорит о том, что полет — самый безопасный способ путешествовать, а страх перед полетом — убивает. Например, после 11 сентября многие пассажиры отказывались летать, что привело к увеличению риска смерти.

Статистика свидетельствует о том, что ежегодно умирает больше пьяных водителей, чем пешеходов — 13 к 1. Однако пьяные люди при этом преодолевают значительно большие расстояния на машине, чем пешком. Если скорректировать данные относительно расстояния, которое преодолевают пьяные, выходит, что у водителей в 8 раз меньше шансов умереть пьяными, чем у пешеходов, преодолевая одно и то же расстояние.

Отметим, что после публикации книги данное заявление подверглось критике, ведь фактически его можно считать "приглашением" садиться за руль в нетрезвом виде. Но исследователи настаивают, здесь не из чего выбирать — наилучшим выбором в данной ситуации будет — воспользоваться услугами трезвого водителя.

Те, кто ездит чуть выше средней скорости, реже попадают в аварии

В исследовании 1964 была предпринята попытка найти взаимосвязь между скоростью движения автомобиля относительно других и вероятность попадания в аварию. Тогда исследователи изучили 10 000 аварий и обнаружили, что если водитель движется со скоростью, чуть выше среднего, это повышает шансы столкновения. Однако результаты также свидетельствовали о том, что если авто движется со скоростью ниже средней, это также увеличивает вероятность столкновения примерно на столько же.

Десятилетиями ученые пытались повторить исследование и результат неизменно оставался тем же. Однако исследователи все еще пытаются объяснить, почему более медленное движение также опасно, как и слишком быстрое. Одно из объяснений предполагает, что большинство аварий связаны с обгоном. Когда один автомобиль обгоняет другой, шансы, что они столкнуться резко возрастают. Например, если вы едете со скоростью на 30 км медленнее, чем другие авто, многие из них обгонят вас. Это в значительной степени повысит ваши шансы попасть в ДТП.

Однако любопытным кажется тот факт, что самая безопасная скорость — немного быстрее чем та, с которой движутся остальные. Статистика свидетельствует о том, что в таком случае ваши шансы попасть в аварию будут ниже, вероятно, это связано с тем, что вас будут обгонять меньшее количество машин. Но с другой стороны, исследователи отмечают, что эта статистика может быть нарушена рядом других факторов.

Люди, которые принимают поливитамины, умирают раньше

Витамины — это не волшебные пилюли, которые делают нас здоровее. Если у вас нет дефицита витаминов, прием добавок не принесет никакой пользы.

В новом анализе ученые-диетологи использовали данные из исследования здоровья женщин в Айове, которое включало опрос около 40 000 реципиентов в течение 20 лет. Далее исследователи сравнили данные женщин, которые принимали витаминные и минеральные добавки, с теми, кто их не принимал, и обнаружили, что реципиенты, принимавшие поливитамины, умирали ежегодно на 6% чаще.

Результаты исследования также свидетельствовали о том, что единственной добавкой, снижающей смертность являлся кальций. При этом любой другой витамин или минерал напротив — был связан с более высоким риском смерти. Любопытно, что в начале исследования средний человек. Принимавший добавки, был здоровее, чем средний реципиент, не принимавший их.

Тогда исследователи пришли к выводу, что существует причинно-следственная связь между приемом поливитаминов и более высоким риском смерти.

Столетие назад богатые женщины умирали при родах чаще, чем бедные

Статистика свидетельствует о том, что раньше роды были намного опаснее, чем сегодня. Например, шанс умереть при родах в 1940 году был в 50 раз выше, чем в 2000. А в 1895 году он и вовсе был выше в 100 раз.

Любопытно, но это связано вовсе не с недостатком развития медицины, а как раз наоборот. Большинство рожениц в действительности выбирали рожать в больницах, которые на тот момент, увы, не слишком придерживались гигиены. Однако даже это еще не все, статистика свидетельствует о том, что около 40% всех смертей рожениц были связаны с послеродовой лихорадкой. Лишь годы спустя ученые смогли подобрать необходимый препарат, что снизил риск развития лихорадки почти до ноля.

Кроме того, акушеры в те дни часто усыпляли женщин хлороформом и доставали плаценту до того, как она выйдет сама, что приводило к кровотечению. В результате у более богатых рожениц, которым помогали врачи и акушеры, шансы умереть во время родов были значительно выше, чем у бедных.

Оптимизм убивает

Вице-адмирал Джеймс Стокдейл провел более семи лет в качестве военнопленного во Вьетнаме. В какой-то момент он изувечил свое лицо, чтобы похитители не могли использовать его в съемках пропагандистского фильма. Далее он провел несколько лет, постоянно поддаваясь пыткам, однако он занимался логарифмическими вычислениями, чтобы пережить побои и отвлечься.

В 1973 году военнопленные были освобождены и у Стокдейла спросили о примерно сотне военнопленных, которые погибли во Вьетнаме. Тогда вице-адмирал сказал, что те кто не выжил, были "оптимистами". Предполагается, что излишний оптимизм относительно освобождения из плена, когда он не оправдался, принес больше вреда чем пользы военнопленным, в результате чего они умерли.

Отметим, что данный феномен, пожалуй, является наименее научным из всех. Исследователи отмечают, что потребуются дополнительный анализ, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию Стокдейла о том, что оптимизм повышает риск смерти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали наихудшие способы умереть: смерть в выгребной яме, раковые черви и атака гиены.

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