Смерть в выгребной яме, раковые черви и атака гиены: ученые назвали наихудшие способы умереть (видео)

Смерть в принципе не самый приятный процесс, но умереть одним из этих способов и вовсе кажется издевкой судьбы.

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Десятилетиями ученые пытаются понять, что чувствуют люди в момент смерти — множество исследований уже показали, что человеческий околосмертный опыт запускает некую активность в мозге, однако, что конкретно мы чувствуем, когда умираем до сих пор неизвестно, пишет IFLScience.

Некоторые люди, которые пережили околосмертный опыт, рассказывают, что видели свет в конце тоннеля, другим мерещились давно покойные родственники и друзья, а кто-то и вовсе парил над собственным бездыханным телом. Так или иначе, сам процесс смерти едва ли можно назвать приятным.

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В новом исследовании ученые собрали несколько самых отвратительных способов умереть, и стоит отметить, что все они основаны на чьем-то удручающем опыте.

Радиационный инцидент

Радиационное отравление, пожалуй, можно назвать одним из самых изнурительных путей уйти из этого мира. Отравление радиацией происходит тогда, когда мы получаем большое количество радиации в одной большой дозе или с течением времени.

При постоянном облучении радиацией, самым высоким является риск заболеть раком. Именно это и произошло с американцем Эбеном Байерсом, который долгое время пил Radithor, напиток с радием, рекламируемый как чудодейственное лекарство. Известно, что мужчина несколько лет употреблял "радиационный сок", а затем начал терять вес, у него начались головные боли и начали выпадать зубы. Он обратился к врачу и последствия употребления напитка были колоссальными.

Адвокаты, пытавшиеся добиться регулирования продуктов радиации, во время суда заявили, что большая часть верхней челюсти, за исключением двух зубов, а также часть нижней челюсти Байерса были удалены. Более того, его кости по всему телу начали распадаться, а в черепе "фактически образовались дыры".

Отметим, что в больших одноразовых дозах радиации смерть наступает намного быстрее. Так, Хисаши Оучи, рабочий экспериментального реактора в префектуре Ибараки в Японии, постигла такая участь. Его и еще двух коллег попросили смешать 2,4 кг обогащенного урана с азотной кислотой, пренебрегая всеми процедурами безопасности — по сути, попросту смешать все в ведре из нержавеющей стали. Не удивительно, что что-то пошло не так.

В 10:35 уран достиг своей критической массы и запустил неконтролируемую цепную реакцию, испускающую излучение в течение последующих 20 часов. Трое рабочих, проводящих "эксперимент", рассказали, что прежде чем потерять сознание они видели синюю вспышку. Мужчин спасли коллеги и доставили в местную больницу.

Оучи получил серьезные радиационные ожоги большей части тела, а также повреждение внутренних органов, в результате чего он потерял много крови. Через 58 дней из-за низкого уровня кислорода у него остановилось сердце. Тогда, медикам удалось его реанимировать, но на 83 день после "эксперимента" он умер от сердечного приступа.

Атака гиены

Крупные хищники, такие как львы, как правило, душат добычу, ломая или прокусывая ей шею. Увы, они вовсе не милосердны, а лишь пытаются сделать так, чтобы жертва не сопротивлялась. Однако у гиен другой подход — более жесткий.

Гиены охотятся стаями, они преследуют стаю в постоянном темпе и действуют в одиночку, нанося точные удары по конечностям добычи. Как только животное остановится и отобьется от сородичей, гиены нападают всей стаей. Они прекращают охоту и набрасываются на жертву, вспарывая ей брюхо и поедая мягкие внутренние органы, пока сердце жертвы еще бьется.

Отметим, что нападения гиен на людей являются чрезвычайно редкими, однако они все же случаются. Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами нападений становятся дети и пожилые люди.

Утопление в выгребной яме

Люди, которые пережили подобный околосмертный опыт, рассказывают о том, что утопление обычно вызывает панику и боль, за которыми следует чувство мира и покоя, вероятно, связанные с нехваткой кислорода. Некоторые даже считают, что утопление является одним из "самых мирных способов уйти". Однако едва ли можно так сказать, если утопление будет происходить в выгребной яме.

Отметим, что подобное произошло с группой дворян в 1184 году, когда они договорились встретиться в церкви Святого Петра в Эрфурте для разрешения некоего конфликта. Едва ли тогда они задумывались о том, что пол церкви может не выдержать и все они окажутся в расположенной под ней выгребной яме. Но это все же произошло, в результате в фекалиях и моче монахов утонули около 60-100 человек.

Раковые черви

Смерть от рака ужасно, однако представьте человека, который умер после того, как его паразитические черви заболели раком. Это вполне реальная история, которая произошла в 2015 году с жителем Колумбии. 41-летний ВИЧ-положительный мужчина умер от того, что его солитер заболел раком. В результате раковые клетки червя распространились по телу мужчины, он начал сильно уставать и терять вес, а также страдал от кашля и лихорадки.

Медики сделали КТ и обнаружили, что легкие и печень мужчины заполнены опухолями необычного вида. В конечном итоге тестирование показало, что раковые клетки содержали ДНК Hymenolepis nana, но пациент умер через 72 часа после госпитализации.

Тогда ученые отметили, что это первый случай, известный науке, когда заболевание человека вызвано раковыми клетками паразитарного происхождения.

Инцидент в пещере

К западу от озера Юта находится удивительная пещера с милым названием Натти-Патти, или как ее еще называют "Чокнутая замазка". Увы, название — единственное, что есть милого в этом месте.

Известно, что пещера получила свое название благодаря вязкой глине на своих стенах, которая сочиться и напоминает "глупую намазку", если к ней прикоснуться. Путешественникам и исследователям нравилось исследовать пещеру с ее узкими проходами, но это, увы, привело сразу к нескольким спасательным операциям.

В ноябре 2009 году Джон Эдвард Джонс и его брат Джош отправились в пещеру в поисках узкого прохода, который также называют Родовой канал. К сожалению мужчины заблудились и оказались в той части пещеры, которая не была нанесена на карту.

Джон заметил отверстие, повернулся на 70 градусов вниз и начал ползти внутрь. Он полагал, что видел отверстие с другой стороны, но ошибался, и, пробираясь сантиметр за сантиметром, он застрял там. Мужчина пытался поглубже вдохнуть, чтобы протиснуться через узкое отверстие, однако в момент когда он сделал очередной глубокий вдох, он оказался в ловушке, из которой уже не смог выбраться.

На следующий день спасатели попытались достать мужчину из пещеры, однако им это не удалось. 27 часов Джон провел в таком положении, которое сильно напрягало его сердце и оно попросту не могло выкачивать кровь из мозга. В результате мужчина умер, а пещера Натти-Патти была навсегда запечатана для посетителей.

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