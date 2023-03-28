По ту сторону жизни. Новый "симулятор смерти" позволит одним глазком взглянуть на загробную жизнь

Многие хотели бы знать, что происходит с человеком после смерти и с новой технологией, каждый желающий сможет прожить свой захватывающий околосмертный опыт.

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Одной из величайших тайн в мире является то, что происходит с нами после смерти — существует множество свидетельств людей, которые пережили клиническую смерть, ученые десятилетиями пытаются понять, что чувствует в этот момент наш мозг. Однако тайна остается тайной, пишет Daily Mail.

Художник Шон Гладуэлл разработал захватывающий "симулятор смерти", который позволит заглянуть за завесу. Предполагается, что с помощью этой виртуальной реальности человек сможет прожить весь захватывающий околосмертный опыт — начиная от остановки сердца и до смерти мозга. Фактически этот симулятор дает представление о том, что происходит с человеком в последние минуты жизни.

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Автор симуляции предполагает, что подобный опыт может развеять страхи человечества перед загробной жизнь. К слову, в ней даже предусмотрена внетелесная часть, что позволяет испытуемому на свое мертвое тело, как бы паря над ним.

Одним из первых, кому удалось опробовать симулятор, стал известный тиктокер croom12. Он вспоминает, что лег на кровать, которая вибрировала, а затем упал на пол и наблюдал за тем, как врачи не смогли его оживить. Тиктокер уверяет, что этот околосмертный опыт оказался настолько сильным, что у некоторых людей он в действительности может вызвать беспокойство, а другие, возможно, захотят изменить свою жизнь — например бросить курить или отказаться от другой вредной привычки.

"Симулятор смерти" был представлен на мероприятии Melbourne Now в Австралии Фото: Simon Boddy/Instagram

Множество людей, которые однажды пережили клиническую смерть, рассказали о своем опыте, как правило, включающем:

свет в конце темного туннеля;

голоса близких;

крики проклятых.

Однако как только наше сердце перестает биться, никогда нельзя быть уверенным, что нас ждет далее. По словам автора "симулятора смерти", его творение должно помочь людям смириться с неизбежным — этот пережитый околосмертный опыт, который показывает нашу смерть и имитирует чувство смерти, должен помочь нам заглянуть за завесу и избавиться от страха.

"Симулятор смерти" был представлен на мероприятии Melbourne Now в Австралии. Участникам предложили лечь на точную копию больничной кушетки и надеть XR-гарнитуру. Далее они переживали остановку сердца, попытки вернуть их к жизни, которые не увенчались успехом, смерть и внетелесный опыт, который выходит за рамки жизни на планете Земля.

Те, кто решился опробовать "симулятор смерти" на себе, говорят, что этот опыт одновременно "медитативный и тревожный".

Отметим, что на мероприятии также была представлена еще одна VR-гарнитура, которая также фокусируется на смерти. Ее создателем стал 30-летний основатель Oculus Палмером Лаки. По его словам, ему всегда хотелось привязать свою реальную жизнь к жизни аватара в компьютерной игре — якобы то поднимает ставки на максимум и виртуальный мир воспринимается совсем иначе.

Суть заключается в том, что в гарнитуру добавлены три "модуля гарнитуры взрывчатки", направленные на череп пользователя. Когда пользователь фактически умирает в игре, модули стреляют ему в голову, мгновенно "убивая" его. Правда, сам создатель утверждает, что его устройство еще не полностью готово, да и вряд ли будет одобрено, когда это произойдет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заглянули в мозг умирающего человека — там лишь покой и эйфория.