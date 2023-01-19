Не стоит бояться. Ученые заглянули в мозг умирающего человека — там лишь покой и эйфория

Исследователи полагают, что им удалось приблизиться к пониманию того, почему люди испытывают умиротворение в момент смерти.

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Столкновение со смертью кажется ужасным, однако люди, пережившую клиническую смерть (ОСП), обычно описывают свой опыт, как момент, когда они чувствовали умиротворение, комфорт и даже спокойствие. Ученые годами бьются над разгадкой того, что происходит с нами в момент смерти и, похоже, наконец-то приблизились к разгадке, пишет Science Alert.

Можно было бы предположить, что это чувство умиротворения — способ нашего мозга смириться с тем, что он умирает. Однако, возможно, что на самом деле происходит нечто более сложное. У группы ученых из Университета Вирджинии, которые занимаются околосмертными исследованиями есть несколько теорий о том, какие физиологические изменения происходят в нашем мозгу, когда клетки умирают.

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По словам профессора психиатрии и нейроповеденческих наук Брюса Грейсона, исследования околосмертных переживаний значительно усложнены тем, что их буквально невозможно изучать в режиме реального времени. То есть, фактически исследователи вынуждены полагаться на рассказы, воспоминания и лишь в некоторых случаях, на исследования на животных, чтобы понять, как меняется мозг после околосмертного переживания и чем это может быть полезно для медицины будущего.

На что похожа клиническая смерть

Когда людей просят описать свой околосмерный опыт, они, как правило вспоминают, что видели:

лица родных;

яркий свет в конце туннеля;

ощущение покидания своего тела;

"парение" над свои телом;

ощущение затягивания в туннель со светом в конце;

духовная встреча с высшим существом, инопланетянами или потерянными близкими.

Исследователи же отмечают, что околосмертный опыт имеет две стороны медали: физическую и психологическую. Физически он, как правило, связан с чрезвычайно болезненными ощущениями, например, травмой головы, сердечным приступом или остановкой дыхания. А вот психологически — мозг наоборот имеет свойство отключать ощущение боли, по крайней мере, память о ней. Именно поэтому, люди пережившие ОСП, редко рассказывают об ощущениях боли.

Многие из этих явлений не могут быть объяснены наукой, однако в 2022 году произошло нечто удивительное — ученые получили сканирование мозга умирающего человека, что пролило свет на некоторые события, которые происходят с нами во время смерти, и о которых мы ничего не знали.

Сканирование мозга умирающего человека

Еще в 2016 году 87-летний пациент был подключен к электроэнцефалограмме (ЭЭГ), когда у него неожиданно случился сердечный приступ и он умер. ЭЭГ измеряет электрические сигналы, которые производит мозг, что помогает диагностировать и исследовать некоторые неврологические состояния, например судороги или потерю памяти.

Тогда исследователи наблюдали за пациентом, чтобы исследовать серию недавних припадков, затем сердце пациента внезапно остановилось, а в руках у ученых оказались бесценные данные. Исследователи обнаружили, что сердечному приступу предшествовал 15-секундный период высокочастотных мозговых волн (гамма-колебания), которые, как считается, играют роль в создании и извлечении воспоминаний.

По словам соавтора исследования доктора Джамала Земмара, крайне сложно делать какие-либо заявления на основе всего одного случая, однако можно утверждать, что у ученых есть доказательства сигналов непосредственно перед смертью и сразу после остановки сердца, подобные тем, что возникают у здоровых людей в периоды мечтаний, запоминаний или медитации.

По словам Грейсона, эти данные могут помочь объяснить, почему после ОСП люди часто говорят о том, что видели лица родных и близких.

Что клиническая смерть делает с мозгом

В своем исследовании ученые также провели сканирование ЭЭГ людей, которые пытались вспомнить свои околосмертные переживания. Эти наблюдения также дают исследователям множество подсказок. Например, исследователи обнаружили, что в эти момент человеческий мозг "демонстрирует повышенную активность" сразу в нескольких частях — тех, что связаны с памятью, зрением, слухом и эмоциями.

По словам доктора из Национального университета Луи Дэвида Сан-Филиппо, считается, что височная доля связана с внетелесными переживаниями и воспоминаниями о клинической смерти. Именно это, по словам ученого, заставило некоторых исследователей поверить в то, что околосмертные переживания, по сути, просто биологические и химические реакции на умирание мозга.

Ученые также провели эксперимент на крысах, который показал, что околосмертный "положительный" опыт может быть связан с выбросом серотонина в мозг — таким образом, как полагают ученые, наш мозг может готовить тело к смерти, вызывая у нас чувство эйфории и облегчая боль.

Некоторые исследователи, в том числе и Сан-Филиппо, полагают, что околомертный опыт по сути настолько же биологический, насколько и духовный. Ученые отмечают, что независимо от возраста и культуры, люди, пережившие околосмертный опыт, рассказывают, по сути, одну и ту же историю с небольшими различиями в зависимости о культурных и духовных верований. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать о том, что этот опыт происходит вне нашего мозга.

Исследование клинической смерти

Исследователи отмечают, что изучение околосмертного опыта является чрезвычайно сложным, а потому сложно спрогнозировать, как оно может развиваться в дальнейшем. Однако исследователи полагают, что понимание этих процессов может помочь в разработке новых способов лечения неизлечимо больных людей, а также помощи их близким.

Ученые полагают, что поняв, что именно вызывает в людях это умиротворение и эйфорию перед смертью, исследователи могли бы использовать это для разработки мощной терапии для людей, которые находятся в смятении. Кроме того, это позволит сделать смерть менее "загадочной", а следовательно и менее "пугающей".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что на самом деле видят люди перед смертью.