Жизнь промелькнула перед глазами. Ученые рассказали, что на самом деле видят люди перед смертью

Похоже исследователи на шаг приблизились к пониманию того, что происходит с людьми, которые пережили клиническую смерть.

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Всех нас интересует, что происходит с человеком по ту сторону — когда сердце внезапно останавливается, а затем вновь начинает биться. Существует много теорий о коридорах и свете в конце них, но похоже сегодня исследователи стали на шаг ближе к понимаю того, что ощущают люди на пороге смерти, пишет Daily Mail.

В ходе исследования доктор Сэм Парниа, автор исследования и эксперт по интенсивной терапии из нью-йоркского медицинского центра NYU Langone Health с коллегами опросили более двух десятков пациентов, которые испытали клиническую смерть и буквально вернулись с того света.

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Оказалось, что жизнь действительно проносится перед нашими глазами перед смертью, и похоже ученые смогли выделить пять основных тем для переживаний. Так, например, исследователи обнаружили, что пациенты проходили своеобразную "оценку жизни" — некоторые описывали воспоминания из жизни, другие вспоминали определенных людей и то, как относились к ним при жизни.

Другие пациенты рассказали, что чувствовали будто "направляются к месту назначения", а некоторые даже осознавали, что проводится сердечно-легочная реанимация, и даже слышали врачей.

Еще один британский врач, который 20 лет собирал сведения о пациентах, которых удалось вернуть с того света, сказал, что некоторые из них десятилетиями сообщали об обостренном сознании.

В исследовании доктора Парниа приняли участие более 500 реципиентов, только чуть больше полусотни женщин и мужчин из них пережили легочно-сердечную реанимацию.

В ходе реанимации пациентов к ним были подключены специальные устройства для мониторинга мозга, чтобы зафиксировать какие-либо сигналы. Кроме того, устройства проецировали на экран перед пациентом различные изображения или воспроизводили аудиозаписи с конкретными словами, например, яблоко, банан или груша.

Исследователи обнаружили, что некоторые пациенты действительно могли вспомнить некоторые происходящие вещи. Однако были и такие, кто, по видимому, странным образом интерпретировал медицинские события. Например, один реципиент считал, что он "горит в аду". Исследователи предполагают, что это ложное чувство возникло в результате интерпретации ощущения жжения от внутривенного введения калия.

Из группы в 500 человек ученые также собрали свидетельства более 20 пациентов. Примечательно, что двое из них вспомнили, что слышали медперсонал, один — видел и чувствовал прикосновения медиков, а трое пациентов сообщили о том, что видели сны, например, в одном из них пел рыбак. Шестеро опрошенных вспомнили опыт смерти, а одна пациентка заявила, что слышала голос давно умершей бабушки, которая велела ей вернуться в свое тело.

По словам Парниа, им с коллегами удалось определить, что существует уникальный вспоминаемый опыт смерти, который является весьма реальным. Это не похоже на галлюцинации, иллюзии, бред — по сути все это реальные переживания, которые возникают после смерти.

Отметим, что лишь чуть более полусотни реципиентов дожили до выписки из больницы, 25 из них не могли быть опрошены по состоянию здоровья и лишь 28 пациентов расспросили об их уникальном опыте спустя 2-4 недели после клинической смерти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что смерти от старости не существует.