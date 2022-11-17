Життя промайнуло перед очима. Вчені розповіли, що насправді бачать люди перед смертю

Схоже, дослідники на крок наблизилися до розуміння того, що відбувається з людьми, які пережили клінічну смерть.

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Усіх нас цікавить, що відбувається з людиною по той бік — коли серце раптово зупиняється, а потім знову починає битися. Існує багато теорій про коридори і світло наприкінці них, але схоже сьогодні дослідники стали на крок ближче до розуміння того, що відчувають люди на порозі смерті, пише Daily Mail.

Під час дослідження доктор Сем Парніа, автор дослідження та експерт з інтенсивної терапії з нью-йоркського медичного центру NYU Langone Health з колегами опитали понад два десятки пацієнтів, які зазнали клінічної смерті та буквально повернулися з того світу.

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Виявилося, що життя справді проноситься перед нашими очима перед смертю, і, схоже, вчені змогли виділити п'ять основних тем для переживань. Так, наприклад, дослідники виявили, що пацієнти проходили своєрідну "оцінку життя" — деякі описували спогади з життя, інші згадували певних людей і те, як ставилися до них за життя.

Інші пацієнти розповіли, що відчували ніби "направляються до місця призначення", а деякі навіть усвідомлювали, що проводиться серцево-легенева реанімація, і навіть чули лікарів.

Ще один британський лікар, який 20 років збирав відомості про пацієнтів, яких вдалося повернути з того світу, сказав, що деякі з них десятиліттями повідомляли про загострену свідомість.

У дослідженні доктора Парніа взяли участь понад 500 реципієнтів, лише трохи більше півсотні жінок та чоловіків з них пережили легенево-серцеву реанімацію.

Під час реанімації пацієнтів до них під'єднали спеціальні пристрої для моніторингу мозку, щоб зафіксувати будь-які сигнали. Крім того, пристрої проєктували на екран перед пацієнтом різні зображення або відтворювали аудіозаписи з конкретними словами, наприклад яблуко, банан або груша.

Дослідники виявили, що деякі пацієнти дійсно могли згадати деякі речі, що відбуваються. Однак були й такі, хто дивовижно інтерпретував медичні події. Наприклад, один реципієнт вважав, що він "горить у пеклі". Дослідники припускають, що це помилкове почуття виникло внаслідок інтерпретації відчуття печіння внутрішньовенного введення калію.

З групи у 500 осіб вчені також зібрали свідчення понад 20 пацієнтів. Примітно, що двоє з них згадали, що чули медперсонал, один бачив і відчував дотик медиків, а троє пацієнтів повідомили про те, що бачили сни, наприклад, в одному з них співав рибалка. Шестеро опитаних згадали досвід смерті, а одна пацієнтка заявила, що чула голос бабусі, яка давно померла, яка веліла їй повернутися у своє тіло.

За словами Парніа, їм із колегами вдалося визначити, що існує унікальний згадуваний досвід смерті, який є дуже реальним. Це не схоже на галюцинації, ілюзії, марення — насправді все це реальні переживання, що виникають після смерті.

Зазначимо, що лише трохи більше півсотні реципієнтів дожили до виписки з лікарні, 25 з них не могли бути опитані за станом здоров'я і лише 28 пацієнтів розпитали про їхній унікальний досвід через 2-4 тижні після клінічної смерті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що смерті від старості немає.