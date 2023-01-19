Не варто боятися. Учені зазирнули в мозок людини, котра вмирає, — там лише спокій та ейфорія

Дослідники вважають, що їм вдалося наблизитися до розуміння того, чому люди відчувають спокій у момент смерті.

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Зіткнення зі смертю здається жахливим, однак люди, які пережили клінічну смерть (БОВ), зазвичай описують свій досвід, як момент, коли вони відчували умиротворення, комфорт і навіть спокій. Вчені роками б'ються над розгадкою того, що відбувається з нами в момент смерті й, схоже, наблизилися до розгадки, пише Science Alert.

Можна було б припустити, що це почуття умиротворення — спосіб нашого мозку змиритися з тим, що він помирає. Однак, можливо, що насправді відбувається щось складніше. У групи вчених з Університету Вірджинії, які займаються навколосмертними дослідженнями, є кілька теорій про те, які фізіологічні зміни відбуваються в нашому мозку, коли клітини вмирають.

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За словами професора психіатрії та нейроповедінкових наук Брюса Грейсона, дослідження навколосмертних переживань значно ускладнені тим, що їх неможливо вивчати в режимі реального часу. Тобто фактично дослідники змушені покладатися на розповіді, спогади і лише в деяких випадках, на дослідження на тваринах, щоб зрозуміти, як змінюється мозок після навколосмертного переживання і чим це може бути корисним для медицини майбутнього.

На що схожа клінічна смерть

Коли людей просять описати свій навколосмерний досвід, вони зазвичай згадують, що бачили:

обличчя рідних;

яскраве світло в кінці тунелю;

відчуття покидання свого тіла;

"ширяння" над своїм тілом;

відчуття затягування в тунель зі світлом наприкінці;

духовна зустріч із вищою істотою, інопланетянами чи втраченими близькими.

Дослідники ж зазначають, що навколосмертний досвід має дві сторони медалі: фізичну та психологічну. Фізично він, як правило, пов'язаний з надзвичайно болісними відчуттями, наприклад, травмою голови, серцевим нападом або зупинкою дихання. А от психологічно — мозок навпаки має властивість відключати відчуття болю, принаймні пам'ять про нього. Саме тому люди, які пережили БОВ, рідко розповідають про відчуття болю.

Більшість цих явищ не можуть бути пояснені наукою, однак у 2022 році сталося щось дивне — вчені отримали сканування мозку людини, котра вмирає, що пролило світло на деякі події, які відбуваються з нами під час смерті, і про які ми нічого не знали.

Сканування мозку людини, яка вмирає

Ще у 2016 році 87-річного пацієнта було підключено до електроенцефалограми (ЕЕГ), коли в нього несподівано стався серцевий напад і він помер. ЕЕГ вимірює електричні сигнали, які виробляє мозок, що допомагає діагностувати та досліджувати деякі неврологічні стани, наприклад судоми чи втрату пам'яті.

Тоді дослідники спостерігали за пацієнтом, щоб досліджувати серію нещодавніх нападів, потім серце пацієнта раптово зупинилося, а в руках у вчених опинилися безцінні дані. Дослідники з'ясували, що серцевому нападу передував 15-секундний період високочастотних мозкових хвиль (гамма-коливання), які, як вважається, відіграють роль у створенні та добуванні спогадів.

За словами співавтора дослідження доктора Джамала Земмара, вкрай складно робити будь-які заяви на основі всього одного випадку, проте можна стверджувати, що вчені мають докази сигналів безпосередньо перед смертю і відразу після зупинки серця, подібні до тих, що виникають у здорових людей у періоди мрій, запам'ятовувань чи медитації.

За словами Грейсона, ці дані можуть допомогти пояснити, чому після БОВ люди часто говорять про те, що бачили обличчя рідних і близьких.

Що клінічна смерть робить з мозком

У своєму дослідженні вчені також провели сканування ЕЕГ людей, які намагалися згадати про свої навколосмертні переживання. Ці спостереження також дають дослідникам багато підказок. Наприклад, дослідники з'ясували, що в цей момент людський мозок "демонструє підвищену активність" відразу в кількох частинах — тих, що пов'язані з пам'яттю, зором, слухом та емоціями.

За словами доктора з Національного університету Луї Девіда Сан-Філіппо, вважається, що скронева доля пов'язана з позатілесними переживаннями та спогадами про клінічну смерть. Саме це, за словами вченого, змусило деяких дослідників повірити, що навколосмертні переживання, по суті, просто біологічні та хімічні реакції на вмирання мозку.

Учені також провели експеримент на щурах, який показав, що навколосмертний "позитивний" досвід може бути пов'язаний з викидом серотоніну в мозок — у такий спосіб, як вважають науковці, наш мозок може готувати тіло до смерті, викликаючи почуття ейфорії і полегшуючи біль.

Деякі дослідники, зокрема й Сан-Філіппо, вважають, що навколомертний досвід по суті настільки ж біологічний, як і духовний. Учені зазначають, що незалежно від віку та культури, люди, які пережили навколосмертний досвід, розповідають, по суті, ту саму історію з невеликими відмінностями залежно від культурних і духовних вірувань. Це, на думку вчених, може свідчити про те, що цей досвід відбувається поза межами нашого мозку.

Дослідження клінічної смерті

Дослідники зазначають, що вивчення навколосмертного досвіду є надзвичайно складним, а тому складно спрогнозувати, як воно може розвиватись надалі. Однак дослідники вважають, що розуміння цих процесів може допомогти у розробці нових способів лікування невиліковно хворих людей, а також допомоги їхнім близьким.

Учені вважають, що зрозумівши, що саме викликає у людях це умиротворення та ейфорію перед смертю, дослідники могли б використати це для розробки потужної терапії для людей, які перебувають у сум'ятті. Крім того, це дозволить зробити смерть менш "загадковою", а відтак і меншою "лякаючою".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що насправді бачать люди перед смертю.