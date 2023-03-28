По той бік життя. Новий "симулятор смерті" дозволить одним оком поглянути на потойбічне життя

Багато хто хотів би знати, що відбувається з людиною після смерті та з новою технологією, кожен охочий зможе прожити свій захопливий, близький до смерті досвід.

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Однією з найбільших таємниць у світі є те, що відбувається з нами після смерті — є безліч свідчень людей, які пережили клінічну смерть, вчені десятиліттями намагаються зрозуміти, що в цей момент відчуває наш мозок. Однак таємниця залишається таємницею, пише Daily Mail.

Художник Шон Гладуелл розробив захопливий "симулятор смерті", який дозволить зазирнути за завісу. Передбачається, що за допомогою цієї віртуальної реальності людина зможе прожити весь захопливий досвід, близький до смерті — починаючи від зупинки серця і до смерті мозку. Фактично, цей симулятор дає уявлення про те, що відбувається з людиною в останні хвилини життя.

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Автор симуляції припускає, що подібний досвід може розвіяти страхи людства перед потойбічним життям. До речі, в ній навіть передбачена позатілесна частина, що дозволяє випробуваному поглянути на своє мертве тіло, ніби ширяючи над ним.

Одним із перших, кому вдалося випробувати симулятор, став відомий тіктокер croom12. Він згадує, що ліг на ліжко, яке вібрувало, а потім наче впав на підлогу і спостерігав за тим, як лікарі не могли його оживити. Тіктокер запевняє, що цей досвід, близький до смерті, виявився настільки сильним, що в деяких людей він насправді може спричинити занепокоєння, а інші, можливо, захочуть змінити своє життя — наприклад, кинути палити або відмовитися від іншої шкідливої звички.

"Симулятор смерті" був представлений на заході Melbourne Now в Австралії Фото: Simon Boddy/Instagram

Безліч людей, які одного разу пережили клінічну смерть, розповіли про свій досвід, який зазвичай включає:

світло наприкінці темного тунелю;

голоси близьких;

крики проклятих.

Однак як тільки наше серце перестає битися, ніколи не можна бути впевненим, що на нас чекає далі. За словами автора "симулятора смерті", його творіння має допомогти людям змиритися з неминучим — цей пережитий досвід, близький до смерті, який показує нашу смерть та імітує почуття смерті, має допомогти нам зазирнути за завісу та позбутися страху.

"Симулятор смерті" був представлений на заході Melbourne Now в Австралії. Учасникам запропонували лягти на точну копію лікарняного ліжка та одягнути XR-гарнітуру. Далі вони переживали зупинку серця, спроби повернути їх до життя, які не увінчалися успіхом, смерть та досвід, близький до смерті, що виходить за межі життя на планеті Земля.

Ті, хто наважився випробувати "симулятор смерті" на собі, кажуть, що цей досвід одночасно "медитативний та тривожний".

Зазначимо, що на заході також було представлено ще одну VR-гарнітуру, яка також фокусується на смерті. Її творцем став 30-річний засновник Oculus Палмер Лакі. За його словами, йому завжди хотілося прив'язати своє реальне життя до життя аватара у комп'ютерній грі — це нібито підвищує ставки на максимум і віртуальний світ сприймається зовсім інакше.

Суть полягає в тому, що до гарнітури додано три "модулі гарнітури вибухівки", спрямовані на череп користувача. Коли користувач фактично помирає у грі, модулі стріляють йому у голову, миттєво "вбиваючи" його. Щоправда, сам автор стверджує, що його пристрій ще не повністю готовий, та й навряд чи буде схвалений, коли це станеться.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заглянули в мозок людини, що помирає — там лише спокій та ейфорія.