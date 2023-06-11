Ни минуты покоя. Эль-Ниньо официально вступил в свои права, и последствия выглядят пугающе

Исследователи предупреждают, что есть 56% вероятность того, что явление будет чрезвычайно сильным — это ускорит изменения климата.

Последние месяцы исследователи то и дело предупреждали о том, что на смену прохладному Ла-Нинья придет более теплое Эль-Ниньо, и это непременно окажет влияние на темпы глобального потепления Земли и климатические изменения. Сегодня Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило о том, что Эль-Ниньо официально вступил в свои права, пишет Cosmos Magazine.

Исследователи отмечают, что условия начала более теплого природного климатического явления уже присутствуют и, как ожидаются, будут лишь усиливаться. Своего пика влияние Эль-Ниньо, вероятно, достигнет к началу зимы. Ученые также предупреждают, что это повлияет на погодные условия во всем Тихом океане.

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Статистика также свидетельствует о том, что уже к началу зимы ситуация будет развивать по одному из двух возможных сценариев. Существует 86% вероятность умеренного Эль-Ниньо и 58% вероятность того, что явление окажется чрезвычайно сильным.

Как правило, пассаты в восточной части Тихого океана толкают теплую воду с поверхности на запад, в сторону Австралии и Азии, что заставляет более холодную воду подниматься из глубин вблизи Южной Америки. Эль-Ниньо, по сути, возникает, когда эти пассаты уменьшаются, в результате — теплая вода возвращается к берегам Америки.

Исследователи опасаются, что побочные эффекты этого процесса могут иметь серьезные последствия для жизни людей на Земле. Во-первых, речь идет об изменениях климата в странах, граничащих с Тихим океаном, во-вторых, это поднимет холодные воды у берегов Южной Америки, что отобразится на рыбной промышленности — в частности, приведет к сокращению рыбных запасов.

По словам Мишеля Л’Эро из Центра прогнозирования климата NOAA, изменения климата планеты могут либо усугубить, либо смягчить определенные воздействия, связанные с Эль-Ниньо. Например, это может привести к новым температурным рекордам, в особенности в районах, где уже наблюдаются температуры выше среднего.

Исследователи предполагают, что Эль-Ниньо приведет к более влажному климату на юго-западном побережье Америки, а на севере, вероятно, стоит ожидать более теплых зим и меньшего количества осадков. Эквадор и Перу могут столкнуться с большим количеством осадков и наводнений, а некоторые центральные части Чили столкнуться с увеличением количества осадков. Австралия и Азия, вероятнее всего, столкнуться с уменьшением осадков к концу года, что приведет к более жаркому лету, а также повысит риск пожаров и ночных заморозков.

По словам исследователей особенность этого Эль-Ниньо заключается в том, что тропический Тихий океан прогрелся до порога явления, однако атмосфера не реагирует типичным образом. Именно поэтому ученым сложно предположить по какому именно сценарию будут развиваться события.

Ранее Фокус писал о том, что Эль-Ниньо "стучится в дверь": ученые предупреждают, что на Землю обрушатся рекордные волны тепла.