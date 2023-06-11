Очень особенные люди. Ученые назвали самый редкий цвет глаз на Земле

Статистика свидетельствует о том, что с этим цветом глаз рождаются всего около 9% людей на планете.

Человеческие глаза могут быть удивительно разнообразия цветов, но некоторые из них в действительно встречаются намного реже, чем другие. Вопреки распространенному мнению, мы не всегда можем предсказать цвет глаз ребенка, основываясь лишь на цвете глаз родителей. На самом деле, за нашим цветом глаз стоит сложный процесс, который, порой, приводит к увлекательным результатам, пишет Science Focus.

Зрачки в середине нашего глаза почти всегда черного цвета. Однако кольцо вокруг него, называемое радужной оболочкой, может быть удивительных оттенков. Самым распространенным на Земле считается карий цвет, однако какой самый редкий цвет глаз?

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Американская академия офтальмологии провела опрос еще в 2014 году, результаты исследования показали, что у 45% реципиентов карие глаза, 27% —голубые, 18% — каре-зеленые и лишь у 9% людей на Земле встречаются зеленые глаза. Тем не менее исследования также свидетельствуют о том, что у 1% населения планеты цвет глаз не был карим. Голубым, каре-зеленым или зеленым.

Еще более удивительным и редким является состояние альбинизма, которым страдают лишь 1 из 20 000 человек. Удивительно, но этом может предавать глазам некоторых людей красный или розовый оттенок. Дело в том, что при альбинизме радужная оболочка может быть прозрачной, но кровеносные сосуды внутри глаза предают ей розовый или даже красный оттенок.

Не менее редким заболеванием является гетерохромия, при которой глаза человека могут быть разного цвета. Например, один глаз может быть карим, а другой — голубым. Отметим, что порой заболевания также может привести к тому, что один глаз будет сразу двух цветов — часть радужной оболочки будет одного цвета, а остальная — другого.

В большинстве случаев гетерохромия является врожденной и не сопровождается проблемами со здоровьем. Однако в некоторых случаях она может привести к развитию ряда заболеваний, в том числе синдрому Горнера и пьебалдизму.

Цвет наших глаз определяется взаимодействием между различными генами, которые мы наследуем. Но порой на него также влияет и мутация. Генетика цвета глаз является сложной наукой, которая не ограничивается рамками простого определения цвета глаз ребенка. Например, у голубоглазых родителей вполне может родиться ребенок с карими глазами.

Отметим, что в большинстве случаев наши глаза остаются одного цвета в течение всей жизни. Порой голубые глаза могут потемнеть в первый год жизни или несколько лет, но в остальном их цвет остается без изменений. Впрочем, некоторые факторы могут повлиять на цвет наших глаз, например, развитие катаракты или травма.

Ранее Фокус писал о том, все ли дети рождаются на свет с голубыми глазами: ученые объясняют популярное утверждение.