В NASA считают, что на Луне все-таки может быть жизнь: откуда она взялась

Наш спутник может оказаться не безжизненным космическим объектом, ведь там потенциально могут выжить очень выносливые микробы.

В 2025 году, если все пойдет по плану, на Луне совершат высадку астронавты в рамках миссии Artemis 3. Ученые из NASA считают, что они могут обнаружить на нашем спутнике живые микроорганизмы, которые совершили космическое путешествие, пишет Futurism.

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В последний раз на Луне побывали астронавты миссии "Аполлон-17" в конце 1972 года и вот спустя более, чем 50 лет NASA снова хочет вернуть людей на спутник Земли. Наиболее вероятным местом посадки рассматриваются разные участки лунной поверхности в районе южного полюса Луны. Ученые считают, что среди разных новых открытий астронавтов может ждать еще один сюрприз, ведь они могут обнаружить жизнь на казалось безжизненной Луне.

Согласно новому исследованию ученых из NASA, микробы могут выжить в очень холодных лунных кратерах, куда не поступает солнечный свет. Но самое главное, что эти микробы вероятно совершили космическое путешествие с Земли.

"Микробная жизнь может выжить в кратерах в районе южного полюса Луны, как показывает наше исследование, но скорее всего на самом деле это земные микробы. То есть они могли пережить космическое путешествие на наш спутник, как минимум двумя способами", — говорит Прабал Саксена из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Наш спутник может оказаться не безжизненным космическим объектом, ведь там потенциально могут выжить очень выносливые микробы Фото: NASA

По словам ученых, эти микроорганизмы могли попасть на Луну на метеоритах. Эти метеориты образовались в результате удара по Земле других космических камней и преодолев несколько сотен тысяч километров, потенциально могли попасть на наш спутник.

"Это действительно возможно, но это не значит, что земные микробы точно смогли пережить космическое путешествие. Если микробы на Луне все-таки живут, то скорее всего их принесли туда люди", — говорит Хизер Грэм из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Ученые предполагают, что существует вероятность того, что микробы были занесены на Луну во время прошлых посещений астронавтами нашего спутника.

В итоге ученые из NASA заявляют о том, что жизнь на Луне гипотетически микробная может быть, но для того, чтобы это выяснить нужно провести исследование непосредственно на поверхности Луны во время будущих пилотируемых миссий.

По словам Грэма, даже если в ближайшем будущем живые организмы на Луне и не будут обнаружены, то это не значит, что они не смогут появится там в более отдаленной перспективе. Это связано с тем, что человечество скорее всего колонизирует наш спутник и микроорганизмы все же могут попасть на Луну и не только смогут выжить, но и потенциально развиваться в ее суровых условиях.

Для того, чтобы перемещаться по поверхности Луны астронавтам будет необходимо современное транспортное средство. В NASA считают, что это должен быть не просто лунный автомобиль, а еще и исследовательский аппарат. Именно такую техническую новинку хотят видеть на Луне ученые из NASA. Поэтому, как уже писал Фокус, космическое агентство предложило частным подрядчикам создать такой уникальный лунный автомобиль.