На Луне астронавты будут колесить на "марсоходе": NASA показало автомобиль для лунной миссии (фото)

В NASA хотят создать для астронавтов на Луне наполовину транспортное средство, наполовину робота.

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Новый лунный вездеход LTV должен будет перевозить экипаж из двух астронавтов на поверхности Луны, а также это транспортное средство сможет работать в автономном режиме для проведения экспериментов самостоятельно. Такая работа LTV будет похожа на работу марсоходов Perseverance или Curiosity, которые в настоящее время находятся на Марсе. Лунный вездеход также сможет собирать образцы местной породы и проводить их анализ, передавая данные на Землю, пишет Space.

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В NASA решили создать уникальный лунный автомобиль для программы Artemis и для этого космическое агентство обратилось к частным компаниям. Для того, чтобы подрядчики имели представление о данном проекте, NASA предоставило список специальных требований для потенциальных разработчиков лунного вездехода. При этом сказано, что компания, которая выиграет тендер на создание LTV должна не только создать само транспортное средство, но и обеспечить его доставку на Луну, а также будет заниматься контролем за выполнением вездеходом всех необходимых действий.

В NASA хотят получить не просто транспортное средство для двух астронавтов, а полуавтономного робота. LTV должен быть оснащен необходимыми научными приборами, роботизированным манипулятором, а также приборами для разведки местности. Это необходимо для того, чтобы лунный вездеход смог сам выполнять исследования на Луне, передавая данные на Землю. Это LTV будет делать в перерывах между полетами астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

В NASA хотят создать для астронавтов на Луне наполовину транспортное средство, наполовину робота Фото: NASA

Важным требованием для создателей LTV, объявленным NASA является то, что этот вездеход должен работать в разных условиях на Луне. В том числе он должен выдерживать сильные перепады температуры, а также находится в рабочем состоянии во время длинных лунных ночей. В этот период его солнечные панели не смогут получать достаточно солнечного света.

Успешная реализация первой части лунной программы Artemis под названием Artemis 1 состоялась в конце прошлого года, когда космический корабль Orion без экипажа побывал возле Луны и вернулся обратно. Аналогичный полет (это будет вторая часть программы Artemis – Artemis 2) только уже с четырьмя астронавтами должен состоятся осенью 2024 года. В рамках третьей части лунной программы, Artemis 3, NASA планирует вернуть на Луну астронавтов впервые за более чем полстолетия. Это событие запланировано на конец 2025 года.

Новый лунный вездеход LTV должен будет перевозить экипаж из двух астронавтов на поверхности Луны, а также это транспортное средство сможет работать в автономном режиме для проведения экспериментов самостоятельно Фото: NASA

Но новый лунный вездеход не будет принимать участие в последних двух миссиях. В NASA планируют отправить LTV на Луну не раньше 2029 года в рамках миссии Artemis 5. Согласно заявлению американского космического агентства, новый лунный вездеход должен быть не только отличным средством для передвижения по поверхности Луны, но и отличным научным роботом. Одна из его задач состоит в поиске необходимых для астронавтов ресурсов, в частности водяного льда. Из него можно создать, например, питьевую воду и ракетное топливо. Водяного льда много под поверхностью в районе южного полюса Луны и именно там NASA планирует высаживать своих астронавтов и создать постоянную базу.

В NASA должны объявить победителя тендера на создание LTV в ноябре этого года.

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