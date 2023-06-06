На Місяці астронавти їздитимуть на "марсоході": NASA показало автомобіль для місячної місії (фото)

У NASA хочуть створити для астронавтів на Місяці половину транспортний засіб, наполовину робота.

Related video

Новий місячний всюдихід LTV повинен буде перевозити екіпаж із двох астронавтів на поверхні Місяця, а також цей транспортний засіб зможе працювати в автономному режимі для проведення експериментів самостійно. Така робота LTV буде схожа на роботу марсоходів Perseverance або Curiosity, які зараз знаходяться на Марсі. Місячний всюдихід також зможе збирати зразки місцевої породи та проводити їх аналіз, передаючи дані на Землю, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У NASA вирішили створити унікальний місячний автомобіль для програми Artemis, і для цього космічне агентство звернулося до приватних компаній. Для того, щоб підрядники мали уявлення про цей проект, NASA надало список спеціальних вимог для потенційних розробників місячного всюдихода. При цьому сказано, що компанія, яка виграє тендер на створення LTV, має не тільки створити сам транспортний засіб, але й забезпечити його доставку на Місяць, а також займатиметься контролем за виконанням всюдиходом усіх необхідних дій.

У NASA хочуть отримати не просто транспортний засіб для двох астронавтів, а напівавтономного робота. LTV має бути оснащений необхідними науковими приладами, роботизованим маніпулятором, а також приладами для розвідки місцевості. Це необхідно для того, щоб місячний всюдихід зміг виконувати дослідження на Місяці, передаючи дані на Землю. Це LTV робитиме у перервах між польотами астронавтів на Місяць у межах програми Artemis.

У NASA хочуть створити для астронавтів на Місяці наполовину транспортний засіб, наполовину робота Фото: NASA

Важливою вимогою для творців LTV, оголошеною NASA, є те, що цей всюдихід повинен працювати в різних умовах на Місяці. Зокрема він повинен витримувати сильні перепади температури, а також перебувати у робочому стані під час довгих місячних ночей. У цей період його сонячні панелі не зможуть отримувати достатньо сонячного світла.

Успішна реалізація першої частини місячної програми Artemis під назвою Artemis 1 відбулася наприкінці минулого року, коли космічний корабель Orion без екіпажу побував біля Місяця та повернувся назад. Аналогічний політ (це буде друга частина програми Artemis – Artemis 2) тільки вже з чотирма астронавтами має відбутися восени 2024 року. У рамках третьої частини місячної програми, Artemis 3, NASA планує повернути на Місяць астронавтів вперше за понад півстоліття. Ця подія запланована на кінець 2025 року.

Новий місячний всюдихід LTV повинен буде перевозити екіпаж із двох астронавтів на поверхні Місяця, а також цей транспортний засіб зможе працювати в автономному режимі для проведення експериментів самостійно Фото: NASA

Але новий місячний всюдихід не братиме участі в останніх двох місіях. У NASA планують відправити LTV на Місяць не раніше 2029 року в межах місії Artemis 5. Згідно з заявою американського космічного агентства, новий місячний всюдихід має бути не тільки відмінним засобом для пересування по поверхні Місяця, але й чудовим науковим роботом. Одне з його завдань полягає у пошуку необхідних астронавтам ресурсів, зокрема водяного льоду. З нього можна створити, наприклад, питну воду та ракетне паливо. Водяного льоду багато під поверхнею в районі південного полюса Місяця і саме там NASA планує висаджувати своїх астронавтів та створити постійну базу.

У NASA мають оголосити переможця тендеру на створення LTV у листопаді цього року.

Фокус вже писав про найдивовижніших кратерів у Сонячній системі і серед них є найбільший і найдавніший кратер на Місяці.

Також Фокус писав про те, як відбувається зміна дня та ночі на Місяці і скільки насправді триває місячна ніч.