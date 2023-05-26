Два тижні ночі: яким буде добовий цикл колонізаторів на Місяці

Можна сказати точно, що майбутні мешканці Місяця матимуть дуже дивний добовий цикл.

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Незважаючи на те, що люди на Місяці побували востаннє 51 рік тому, супутник Землі залишається під пильною увагою вчених та космічних агенцій. Минулого року Місяць вперше за багато десятиліть облетів безпілотний космічний корабель. Наступного року Місяць зможуть облетіти вже 4 астронавти, а 2025-го має відбутися довгоочікувана повторна висадка людей на супутнику Землі. Після цього, вже до кінця десятиліття (або на початку наступного) на Місяці буде збудовано першу постійну базу. У далекій перспективі тут з'явиться більша перша людська колонія. Звичайно ж Місяць – це не Земля, але чи відчуватимуть колоністи зміну дня та ночі та як саме це відбуватиметься? Відповідь на це питання може здивувати, адже у майбутніх мешканців Місяця справді буде дуже дивний добовий цикл, пише Science Focus.

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За словами астрономів, усі люди, які опинилися в колонії на Місяці, спостерігатимуть зміну дня та ночі. Але річ у тому, що доба на Місяці триває цілий земний місяць. Тобто на супутнику Землі доведеться жити два тижні вночі і два тижні вдень.

Гравітація Землі змушує Місяць трохи змінювати свою форму, тобто супутник трохи витягується в дальній від нас стороні та у ближній до нас частині. Гравітація, яка діє по-різному в різних частинах "випуклостей" на Місяці призводить до створення так званого моменту сили, і він змінює період обертання супутника навколо своєї осі таким чином, щоб той збігався з періодом обертання навколо Землі. Таке явище називається синхронним обертанням або приливним захопленням.

Через те, що Місяць обертається навколо своєї осі так само швидко, як і обертається навколо Землі, ми бачимо наш супутник завжди тільки однією стороною. Невидиму сторону Місяця називають або зворотним боком, або темною стороною.

У майбутніх мешканців Місяця буде дуже дивний добовий цикл Фото: NASA

Хоча Місяць гравітаційно пов'язаний із Землею, він таки обертається навколо своєї осі і щодо Сонця. Повний оберт навколо своєї осі Місяць здійснює за 29 днів, 12 годин та 44 хвилини, тобто майже за стандартний земний місяць. Як відомо саме обертання Землі навколо своєї осі призводить до зміни дня та ночі. Те саме відбувається і на Місяці, тільки ніч і день тут тривають по два тижні, а доба становить майже 30 днів. Тобто майбутній житель Місяця зможе майже два тижні насолоджуватися сонячним світлом, а майже два тижні житиме в умовах ночі.

Якщо колоністи будуть жити на видимому боці Місяця, то здаватиметься, що Земля завжди знаходиться в тому самому положенні. Але насправді становище нашої планети залежатиме від того, де саме на Місяці на її дивитимуться люди. На Місяці можна буде також спостерігати, як ми це робимо на нашій планеті, спостерігаючи за Місяцем, різні фази, але тепер уже Землі.

На Місяці можна спостерігати "повну Землю", коли наша планета повністю освітлена яскравим світлом Сонця, і це відбувається десь у середині місячної ночі. А ось під час фази "нової Землі" (за аналогією з молодим місяцем), Земля буде майже повністю прихована у світлі нашої зірки і можна побачити тільки її затемнену частину.

Місяць приблизно в 4 рази менший за Землю за розмірами і на його поверхні за сонячними затемненнями можна спостерігати набагато довше. Коли на Землі ми спостерігаємо місячне затемнення, то на Місяці у цей час відбувається сонячне затемнення.

Фокус вже писав про те, що нещодавно було виявлено місце падіння на Місяці унікального космічного апарату, який створив приватна компанія з Японії.

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