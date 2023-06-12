Выпучивают глаза и показывают язык: лошади кривляются, когда расстроены или разочарованы

Новое исследование показывает, что эти животные используют разные выражения лица для отображения своих чувств.

Лошади, как правило, являются стадными животными и живут в сложной социальной системе. Ученым уже известно, что они могут общаться между собой, используя тонкие визуальные сигналы, например, положение ушей, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Линкольнского университета наблюдали за тремя десятками лошадей, чтобы распознать их социальные сигналы. Исследователи полагают, что результаты их исследования позволит наездникам лучше заботиться о психическом здоровье животных, объясняя их эмоции.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Клэр Риччи-Бонот, они с коллегами провели тесты с поощрением едой и обнаружили, что когда лошади были разочарованы, они, как правило, часто моргали, раздували ноздри, высовывали язык и делали жевательные движения. Однако если животные были расстроены, они показывали больше белков глаз и поворачивали уши назад.

Исследователи полагают, что эти сигналы на самом деле играют важную роль в группе, в особенности во время социальных взаимодействий. По словам Риччи-Бонот, физическое состояние животного легче оценить, однако сделать оценку психического здоровья — намного сложнее. Исследователи полагают, что понимание мимики животных на самом деле может улучшить и управление этими животными — то есть в особенности важно для наездников.

В ходе исследования ученые отобрали 30 здоровых и кастрированных лошадей (самцов и самок), которых научили выполнять задания, где они ожидали вознаграждения едой. Снаружи конюшни прикрепили кормушку, закрытую прозрачной панелью, далее в нее под наблюдением лошади положили еду, а через 10 секунд прозрачная панель, скрывающая еду отодвигалась и животное получало доступ к пище.

Исследователи из раза в раз повторяли эти действия, чтобы лошади научились выжидать 10 секунд прежде чем приступить к еде. Далее они приступили к испытаниям: для некоторых животных панель оставалась на месте через 10 секунд — животные видели пищу, но не могли получить к ней доступа. Лошади были расстроены.

Другое испытание предполагало, что прозрачная панель была удалена, но оставалась непрозрачная панель, поэтому казалось, будто там и вовсе нет еды — это вызывало разочарование. Во время экспериментов ученые снимали поведение лошадей, а затем проанализировали видео — в результате им удалось узнать больше о визуальных сигналах животных, которыми сопровождаются расстройство и разочарование.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда и как первые люди оседлали лошадей.