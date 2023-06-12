Ученые нашли недалеко от Земли мертвую звезду: она превращается в космический алмаз

Звезды иногда напоминают драгоценные камни, которые сверкают во тьме ночного неба. Но некоторые из них действительно могут стать такими драгоценностями.

Такой тип мертвых звезд, как белые карлики, со временем остывает, и они становятся тверже и кристаллизуются. Именно такую звезду астрономы обнаружили относительно недалеко от Земли на расстоянии в 104 световых года. Этот белый карлик состоит в основном из углерода и металлического кислорода и ученые считают, что центр звезды превращается в плотный, твердый, космический алмаз, состоящий из кристаллизованного углерода и кислорода, пишет ScienceAlert.

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Каждая звезда в космосе имеет свой определенный срок жизни. Когда в их ядрах заканчивается топливо для поддержания термоядерной реакции они начинают умирать. Многие звезды, которые имеют примерно в 8 раз больше массы, чем Солнце, превращаются в белых карликов. Этот процесс происходит постепенно, и изначальная звезда сбрасывает с себя внешний слой плазмы, а затем сжимается в объект размером с Луну, но с массой, которая в 1,4 раза больше массы Солнца. Но определенные условия в белых карликах не позволяют им сжиматься еще больше и превращаться в более плотные объекты, такие как нейтронные звезды или черные дыры.

Многие звезды, которые имеют примерно в 8 раз больше массы, чем Солнце, превращаются в белых карликов Фото: space.com

Белые карлики представляют собой очень тусклые мертвые звезды, которые излучают остаточное тепло. Ученые считают, что со временем эти звезды настолько сильно остывают, что превращаются в холодный объект, состоящий из кристаллизованного углерода. Такой объект называется черным карликом. Астрономы считают, что процесс превращения белого карлика в черного карлика занимает миллионы миллиардов лет, а потому конечно же ни одного из них никогда не видели, ведь возраст Вселенной всего 13,8 млрд лет.

Но ученые могут обнаружить признаки кристаллизации, которая начинается в ядрах белых карликов. Во время кристаллизации атомы углерода и кислорода внутри белого карлика перестают свободно перемещаться и образуют кристаллическую решетку. При этом выделяется энергия, которая рассеивается в виде тепла.

Этот белый карлик получил название HD 190412 C и оказалось, что он является компаньоном уже известной звездной системы HD 190412, состоящей из трех звезд Фото: ScienceAlert

Ученые из Университета Южного Квинсленда, Австралия, обнаружили именно такой белый карлик, у которого начинается процесс кристаллизации, и он превращается в космический алмаз. Этот белый карлик получил название HD 190412 C и оказалось, что он является компаньоном уже известной звездной системы HD 190412, состоящей из трех звезд. Таким образом ученые выяснили, что эта система на самом деле состоит из четырех звезд и расположена она на расстоянии в 104 световых года от Земли.

Что касается возраста этого белого карлика, то ученые считают, что ему примерно 4,2 млрд лет, в то время как остальным трем звездам в системе – 7,3 млрд лет.

Ученые считают, что в нашей галактике может быть намного больше таких необычных звездных систем и наблюдения за ними помогут лучше понять эволюцию (да, они продолжают изменяться) мертвых звезд.

Ранее Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили самую тусклую галактику в ранней Вселенной. Благодаря открытию, как считают ученые, придется переписать историю формирования и развития галактик.