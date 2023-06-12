Лучший день в жизни. Ученые советуют провести день по графику австралийцев — вы не пожалеете

Исследователи считают, что такой распорядок может сделать вас более счастливыми и здоровыми.

Австралийцы известны своей жизнерадостностью и тем, что начинают день с восходом солнца. Они также сосредоточены на здоровом образе жизни и теперь исследователи полагают, что нам всем стоит, хотя бы время от времени, проводить день также, как это делают австралийцы, пишет Inside Hook.

Отметим, что подобный распорядок, вероятно, больше подойдет для выходного дня, хотя исследователи полагают, что его можно интегрировать даже в будний день.

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5:30 утра

Время просыпаться. Основная идея заключается в том, что стоит просыпаться незадолго до восхода солнца или хотя бы сразу после него. В это время не рекомендуется ничего есть, а вот сделать глоток воды — будет совсем не лишним.

6:00 утра

Самое время выйти из дома и отправиться на тренировку. Австралийцы, как правило, предпочитают высокоинтенсивные тренировки, однако исследователи отмечают, что это также может быть йога или другие упражнения.

Может показаться, что занятие спортом до 7 утра — не самая лучшая идея, однако исследователи уверены, со временем вам понравится сжигать так много калорий рано утром. Если высокоинтенсивные тренировки не для вас — не отчаивайтесь, можно отправиться на пробежку или хоты бы пешую прогулку. А если в теплое время года вам встретится водоем — не откажите себе в удовольствии искупаться в нем.

7:30 утра

Время для брекки, то есть неформального завтрака. Здесь вы можете побаловать себя оладьями с соусом, бутербродом с яичницей, тостом с авокадо или миской йогурта и банановым хлебом. Не отказывайте себе ни в чем.

Исследователи отмечают, что главное, чтобы завтрак включал в себе полезные и свежие ингредиенты. Отметим, что отличительной чертой брекки является приятная компания — рекомендуется позавтракать вместе с друзьями. Исследователи отмечают, что подобные завтраки должны стать привычной рутиной, которая, тем не менее, сотворит чудо для вашего психического здоровья.

9:00 утра

Самое время для прогулки. Суть не столько в сожженных калориях, сколько во времени, проведенном на свежем воздухе. Постарайтесь отправиться на продолжительную прогулку в одиночестве или компании друзей — лучшим местом для этого станет природа или водоем.

Если поблизости не оказалось водоема, не отчаивайтесь — пешие прогулки полезны уже сами по себе, в особенности после плотного завтрака.

Полдень

Время расслабиться. Как правило, полдень в выходные австралийцы не делают ничего особенного, чего не делали бы и мы. Это может быть спорт, прогулка, барбекю, общение с родственниками и друзьями или книга. Делайте все, что считаете нужным.

17:30

Время ужинать. Большинство австралийцев предпочитают в это время отправляться в рестораны, где ужинают и пропускают пару напитков. Основная задача заключается в том, чтобы поесть и отдохнуть до заката солнца и закончить день на хорошей ноте.

21:30

Время ложиться спать. Исследователи советуют первое время ложиться спать раньше, чтобы ранние подъемы не выбивали вас из колеи. Когда организм привыкнет просыпаться раньше, можно отложить время отхода ко сну еще на час. Помните, что ваш сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки.

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