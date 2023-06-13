Ритуалы древних богов, открывавшие "врата ада": хтонический ужас на юге Турции

На юго-западе Турции интригующее место, известное как Врата Плутона, привлекает внимание своими необычными явлениями и историческим значением. Это место было плутонионом — древним религиозным святилищем, посвященным Плутону, богу, ассоциирующемуся с подземным миром.

Исторические свидетельства показывают, что эти врата в потусторонний мир, как считалось, находились в Иераполисе, городе, основанном в 190 году до н. э. Евменом II, царем Пергама. Иераполис снискал славу процветающего центра исцеления, поскольку его жители почитали лечебные свойства термальных источников, вытекающих из его глубин, пишет IFLScience.

Считалось, что эти источники обладают целебной силой, принося облегчение больным и облегчая хронические недуги. После смерти последнего пергамского царя Атталида в 133 году до н. э. город был завещан Римской республике.

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Хотя позже Иераполис сыграл ключевую роль в распространении христианства в течение первого века нашей эры, храм, посвященный Плутону, сохранился как место, где античные люди могли общаться с хтоническими богами, божествами, связанными с подземным миром.

Храмовый комплекс имел входные врата и прилегающую арену, которая вела к самой пещере. Хотя доступ во внутренние помещения пещеры был строго запрещен, посетители могли сидеть на возвышенных местах, чтобы наблюдать за деятельностью жрецов.

На рассвете жрецы вели быков через арену ко входу в пещеру, где животные таинственно умирали. Считалось, что в пещере расположен вход в царство мертвых, из-за чего животные, которые приближались к нему, умирали. Интересно, что посетители имели возможность принять участие в этом жутком ритуале, покупая мелких животных и птиц, выпуск которых на арену должен был вызвать их таинственную и трепетную смерть. На самом деле, вся тайна была скрыта в ядовитых испарениях.

Страбон, выдающийся греческий географ, философ и путешественник, задокументировал свою встречу с этим загадочным зрелищем. Он описывал пространство вокруг Врат Плутона как окутанное густым туманным паром, из-за которого трудно было разглядеть землю под ними.

Любое существо, которое осмеливалось войти внутрь, встречало мгновенную смерть. Воробьи, которых бросали в эту зону, быстро погибали, вдыхая ядовитые испарения, и бездыханно падали на землю.

Даже сегодня выбросы, исходящие из пещеры, остаются на удивление мощными, время от времени вызывая гибель птиц, если они решаются подлететь слишком близко. Эти смертельные случаи связаны с газами, сопровождающими термальные воды, которые выходят из трещины в пещере.

В 2018 году исследователи проанализировали состав газа, определив его как вулканический углекислый газ (CO2). Концентрация CO2 в атмосфере колебалась в зависимости от близости ко входу в пещеру. На жертвенной арене уровень CO2 колебался от 4 до 53 процентов, в зависимости от расстояния до пещеры и высоты наблюдателя.

Ближе к полу концентрация CO2 становилась более интенсивной, создавая незаметное, но коварное озеро токсичных испарений. Попадание в более плотные области этого пара может оказаться смертельным для человека в течение минуты.

Примечательно, что жрецы, проводившие ритуалы, смогли выдержать церемонию невредимыми благодаря своему росту: их рты и носы оставались над смертоносным облаком, задерживавшимся внизу.

Тем не менее длительное воздействие CO2 в окружающей атмосфере, вероятно, вызвало у них состояние интоксикации, что вызвало галлюцинации и измененное состояние сознания.

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