Социально зависимы. Ученые обнаружили то, что помогает собакам процветать и улучшает здоровье

В новом исследовании названы 5 ключевых факторов, которые влияют на здоровье наших питомцев и помогают им быть счастливыми.

Недавнее исследование показывает, что у собак и людей на самом деле больше общего, чем мы могли бы предположить, в особенности, когда речь идет о сохранении здоровья. Новое исследование проекта Dog Aging Project стало одним из самых масштабных за всю историю: в нем приняли участие тысячи питомцев и их владельцев, а также десятки исследователей из университетов по всему миру, пишет Gizmodo.

Планируется, что исследование продлится 10 лет, в течение которых ученые будут отслеживать собак. В частности ежегодно владельцы будут заполнять обширные опросы о своих питомцах, а некоторые также будут загружать ветеринарные записи животных и образцы их медицинских тестов.

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В новом исследовании ученые изучили данные более 21 000 собак, предоставленные владельцами. Ученые сосредоточились на том, чтобы определить 5 факторов, которые оказали наибольшее влияние на здоровье собак после учета ряда переменных, таких как возраст и размер животного. В частности, речь идет о таких 5 факторах:

стабильность соседства;

общий доход домохозяйства;

возраст владельца;

социальное время, проведенное с детьми;

социальное время, проведенное с другими животными.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что собаки, живущие в менее стабильных и финансово обеспеченных домах, с большей вероятностью имели более слабое здоровье. В то время как более активное общение с другими животными, в том числе и кошками, ассоциировалось с лучшим здоровьем. Однако ученые также заметили, что влияние этих факторов не было одинаковым: социальная поддержка оказывала в 5 раз больше влияния, чем финансовые факторы.

По словам автора исследования, аспиранта Университета штата Аризона, Бри Маккой, данные свидетельствуют о том, что, как и другие социальные животные, сокам действительно важно иметь компаньонов.

Однако исследователи также обнаружили нечто удивительное. Например, у собак из более богатых семей диагностировали больше болезней. Впрочем, исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что их попросту чаще водят к ветеринарам. Социальное время, проведенное с детьми, также было негативно связано со здоровьем собаки.

Ученые отмечают, что их исследование фактически построено на субъективном опыте владельцев собак, а потому его результаты являются ограниченными. Поэтому авторы планируют продолжить исследование, чтобы проверить полученные результаты.

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