Атлантида Китая: ученые раскрыли новые секреты затопленного города Льва (фото)

В глубине озера Цяньдао, окруженного горами Пяти Львов, лежат загадочные остатки древних цивилизаций. Эти руины, датируемые периодом правления династий Хань и Тан, известны как "Атлантида Китая".

Ши Ченг, что в переводе с мандаринского языка означает "Город Льва", был намеренно затоплен в 1959 году в рамках амбициозных правительственных усилий по сооружению Синьаньской плотины и сопутствующей гидроэлектростанции. Этот колоссальный проект вызвал перемещение примерно 300 000 человек, а также затопление более 1300 деревень и огромных участков сельскохозяйственных угодий. Помимо непосредственного воздействия на местное население, два древних города, расположенные в долине под горами, также были погружены в глубины озера, пишет Arkeonews.

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"Повторное открытие" города произошло в 2001 году благодаря экспедиции, организованной китайским правительством для обнаружения остатков затопленного мегаполиса. Первый набег дайверов на Ши Ченг обнаружил удивительно хорошо сохранившееся место с многочисленными сооружениями, сложной резьбой, львами-хранителями и величественными арками, которые до сих пор сияют красотой.

Дальнейшие усилия дайверов и исследователей были направлены на тщательное документирование и нанесение на карту Ши Ченг, а также на изучение защитных мер для обеспечения его сохранности. Признавая его историческое значение, в январе 2011 года городу был присвоен статус исторических реликвий под защитой провинции Чжэцзян.

. Первый набег дайверов на Ши Ченг обнаружил удивительно хорошо сохранившееся место с многочисленными сооружениями, сложной резьбой, львами-хранителями и величественными арками, которые до сих пор сияют красотой Фото: Chinese National Geography

Считается, что Ши Ченг, некогда ключевой центр политической и экономической активности в восточной провинции Чжэцзян, был возведен во времена династии Тан в 621 году нашей эры. Исторические записи о регионе указывают на его обширные пространства, потенциально охватывающие площадь, превышающую 60 футбольных полей, украшенные 265 арками, украшающими городской пейзаж.

Необычный по своему строению, Ши Ченг мог похвастаться пятью городскими воротами и башнями, отклоняясь от обычного расположения с четырьмя воротами. Зато город Хэ Ченг уходит своими корнями еще глубже во времена правления династии Хань Донг, охватывающий период с 25 по 200 год нашей эры.

Считается, что Ши Ченг, некогда ключевой центр политической и экономической активности в восточной провинции Чжэцзян, был возведен во времена династии Тан в 621 году нашей эры Фото: Chinese National Geography

Зенита величия Ши Ченг достиг во времена правления династии Мин, с 1368 по 1644 год. Сохранившиеся городские стены достигают шестнадцатого века и свидетельствуют о прошлой эпохе роскоши и влияния.

В 2014 году власти, осознавая нетронутое состояние затопленного города, предоставили разрешение для туристов, ищущих приключений, исследовать эту территорию с помощью дайвинг-экскурсий. Теперь опытные дайверы могут любоваться архитектурными чудесами, сохранившимися на протяжении более 1 400 лет на этом замечательном.

Однако, учитывая исследовательский характер этого мероприятия и необходимость специальных знаний, только опытные дайверы могут принять участие в этом увлекательном опыте.

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