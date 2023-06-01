Врата Древнего Египта и Греции: древний портовый город с печальной судьбой

Задолго до появления Александрии Гераклион был портовым городом, служившим вратами Египта, принимая корабли, прибывавшие со всех уголков греческого мира. Однако из-за постигших его катастроф этот город потерялся в глубинах Средиземного моря.

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Утерянный город Гераклион, известный как крупнейший порт Египта в свое время, вынырнул из глубин подводного царства в 2000 году, после того как оставался скрытым более двух тысячелетий. Его легендарные истоки уходят в 12 век до нашей эры, переплетая его историю с древней греческой цивилизацией, пишет GreekReporter.

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Процветающий в эпоху упадка фараонов, этот прославленный город в конце концов подвергся разрушению, постепенно ослабленный рядом природных катаклизмов, включая землетрясения, цунами и непрерывное повышение уровня моря. По данным археологов, монументальные сооружения Гераклиона окончательно сдались в объятия воды в конце 2-го века до н. э., что, вероятно, было вызвано сильным наводнением.

Несмотря на то, что город ушел под воду, часть его жителей осталась в его остатках в течение римской эпохи и до наступления арабского господства. Тем не менее, к концу восьмого века нашей эры остатки Гераклиона полностью исчезли под водами Средиземного моря.

Известный под своим первоначальным египетским названием Тонис, а иногда упоминаемый как Тонис-Гераклион, Гераклион был важным египетским портовым городом, расположенным в 32 км к северо-востоку от Александрии вдоль Средиземного моря.

В настоящее время его остатки находятся в бухте Абу-Кир, лежащей примерно в 2,5 км от берега, скрытые под толщей воды всего лишь в десять метров. Открытие стелы на этом месте указывает на то, что это был действительно единый город, о чем свидетельствуют как его египетское, так и греческое названия.

По данным археологов, монументальные сооружения Гераклиона окончательно сдались в объятия воды в конце 2-го века до н. э., что, вероятно, было вызвано сильным наводнением Фото: Saint Louis Art Museum.org/ Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

До основания Александрии Гераклион процветал как главный пункт входа в Египет для бесчисленных кораблей, прибывавших из разных уголков греческого мира. Первоначально построенный на соединенных между собой островах в дельте Нила, Тонис мог похвастаться сложной сетью каналов, а также многочисленными независимыми гаванями и якорными стоянками. Его роскошные храмы, дома-башни и оживленные пристани были беспрепятственно соединены между собой паромами, мостами и понтонами.

Среди его выдающихся сооружений когда-то возвышался величественный храм, посвященный Хонсу, известному грекам как Геракл или Геракл. Однако со временем поклонение Амону приобрело большую популярность. В период расцвета города между 6 и 4 веками до н. э. колоссальный храм, посвященный Амону-Геребу, верховному божеству Египта той эпохи, занимал центральное место в городском ландшафте.

Подземный музей артефактов

Ежегодно в городе происходило выдающееся празднование, известное как "Мистерии Осириса", в частности, в течение месяца Хойак. Эти благоговейные церемонии включали процессию церемониальной лодки со статуей бога от храма Амона до его святыни в Канопусе.

Во 2 веке до н. э., когда Гераклион потерпел многочисленные катастрофы, вновь созданный город Александрия, основанный Александром Македонским, вытеснил Гераклион как главный порт Египта.

Среди бесценных сокровищ, найденных на руинах города, выделяются фрагменты храма, посвященного Амону/Гераклу, монументальная статуя из красного гранита, изображающая бога плодородия Хапи, и бронзовая статуя царя и бога Осириса.

Сегодня все эти бесценные артефакты хранятся в Большом Египетском музее, расположенном в Каире, как свидетельство богатой истории и наследия утраченного города Гераклиона.

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