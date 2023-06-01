Ворота Стародавнього Єгипту та Греції: древнє портове місто з сумною долею

Задовго до появи Александрії Геракліон був портовим містом, яке слугувало брамою Єгипту, приймаючи кораблі, які прибували з усіх кутків грецького світу. Проте через катастрофи, які його спіткали, це місто загубилося в глибинах Середземного моря.

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Загублене місто Геракліон, відоме як найбільший порт Єгипту свого часу, виринуло з глибин підводного царства у 2000 році, після того, як залишалося прихованим понад два тисячоліття. Його легендарні витоки сягають 12 століття до нашої ери, переплітаючи його історію з давньою грецькою цивілізацією, пише GreekReporter.

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Процвітаючи в епоху занепаду фараонів, це славетне місто врешті-решт піддалося руйнуванню, поступово ослаблене низкою природних катаклізмів, включаючи землетруси, цунамі та невпинне підвищення рівня моря. За даними археологів, монументальні споруди Геракліону остаточно здалися в обійми води наприкінці 2-го століття до н. е., що, ймовірно, спричинено сильною повінню.

Попри те, що місто пішло під воду, частина його мешканців залишилася в його залишках протягом римської епохи і до приходу арабського панування. Проте, до кінця восьмого століття нашої ери залишки Геракліону повністю зникли під водами Середземного моря.

Відомий під своєю первісною єгипетською назвою Тоніс, а іноді згадуваний як Тоніс-Геракліон, Геракліон був важливим єгипетським портовим містом, розташованим за 32 км на північний схід від Александрії вздовж Середземного моря.

Зараз його залишки знаходяться в бухті Абу-Кір, що лежить приблизно за 2,5 км від берега, приховані під товщею води всього лише в десять метрів. Відкриття стели на цьому місці вказує на те, що це було дійсно єдине місто, про що свідчать як його єгипетська, так і грецька назви.

За даними археологів, монументальні споруди Геракліону остаточно здалися в обійми води наприкінці 2-го століття до н. е., що, ймовірно, спричинено сильною повінню Фото: Saint Louis Art Museum.org/ Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

До заснування Александрії Геракліон процвітав як головний пункт входу до Єгипту для незліченних кораблів, що прибували з різних куточків грецького світу. Спочатку побудований на з'єднаних між собою островах у дельті Нілу, Тоніс міг похвалитися складною мережею каналів, а також численними незалежними гаванями та якірними стоянками. Його розкішні храми, будинки-вежі та жваві пристані були безперешкодно з'єднані між собою поромами, мостами та понтонами.

Серед його визначних споруд колись височів величний храм, присвячений Хонсу, відомому грекам як Геракл або Геракл. Проте з часом поклоніння Амону набуло більшої популярності. У період розквіту міста між 6 і 4 століттями до н. е. колосальний храм, присвячений Амону-Геребу, верховному божеству Єгипту тієї епохи, займав центральне місце в міському ландшафті.

Підземний музей артефактів

Щорічно в місті відбувалося визначне святкування, відоме як "Містерії Осіріса", зокрема, протягом місяця Хойак. Ці благоговійні церемонії включали процесію церемоніального човна зі статуєю бога від храму Амона до його святині в Канопусі.

У 2 столітті до н. е., коли Геракліон зазнав численних катастроф, новостворене місто Александрія, засноване Олександром Македонським, витіснило Геракліон як головний порт Єгипту.

Серед безцінних скарбів, знайдених на руїнах міста, виділяються фрагменти храму, присвяченого Амону/Гераклу, монументальна статуя з червоного граніту, що зображає бога родючості Хапі, і бронзова статуя царя і бога Осіріса.

Сьогодні всі ці безцінні артефакти зберігаються у Великому Єгипетському музеї, розташованому в Каїрі, як свідчення багатої історії та спадщини втраченого міста Геракліона.

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