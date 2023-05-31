Швидше студент, а не фараон: вчені відтворили лице Тутанхамона вперше за понад 3300 років (фото)

Використовуючи методи цифрового моделювання та результати попередніх досліджень, міжнародна команда вчених реконструювала риси обличчя Тутанхамона, виявивши несподіваний портрет молодого фараона.

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Вчені з Бразилії, Австралії та Італії успішно реконструювали обличчя Тутанхамона, знаменитого фараона, який правив понад три тисячі років тому. Використовуючи цифрову модель його муміфікованого черепа, міжнародна команда вчених ретельно відтворила його риси обличчя, пише Daily Mail.

Реконструкція дивовижно розкриває образ царя, який більше нагадує "молодого студента", ніж королівську особу. Сісеро Мораіс, досвідчений експерт з графіки з Бразилії та співавтор дослідження, зауважив, що Тутанхамон має ніжне і юне обличчя, схоже на юнака, а не на державного діяча, обтяженого обов'язками. Цей аспект додає інтриги навколо історичної постаті.

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Тутанхамона, якого часто називають "царем-хлопчиком", виявив у Долині царів у Єгипті британський археолог Говард Картер у 1922 році разом із безліччю чудових скарбів. Однак, через обмежений доступ до черепа фараона, процес створення нової моделі обличчя становив значну проблему. На щастя, попередні дослідження задокументували розміри черепа і надали опубліковані зображення, заклавши основу для реконструкції.

Мораіс описав цей процес як детективну роботу, в якій фрагменти інформації ретельно зібрали воєдино, щоб сформувати тривимірну модель черепа Фото: Cicero Moraes via Pen News

Мораіс описав цей процес як детективну роботу, в якій фрагменти інформації ретельно зібрали воєдино, щоб сформувати тривимірну модель черепа. Використовуючи дані про пропорції та життєво важливі цефалометричні вимірювання, команда адаптувала цифровий череп віртуального донора, щоб він відповідав черепу Тутанхамона.

Для відтворення складних деталей, таких як губи, положення очних яблук, висота вух і розміри носа, використано статистичні дослідження, засновані на КТ-скануваннях людей з різним походженням Фото: Cicero Moraes via Pen News

Для відтворення складних деталей, таких як губи, положення очних яблук, висота вух і розміри носа, використано статистичні дослідження, засновані на КТ-скануваннях людей з різним походженням. Потім на різні ділянки черепа нанесли маркери, що вказують на товщину м'яких тканин, керуючись даними, отриманими від сучасних єгиптян.

Використовуючи комбінацію технік, обличчя поступово реконструювали з акцентом на об'єктивність. Щоб ще більше олюднити об'єкт, додали суб'єктивні елементи, такі як колір очей. Цікаво, що це не перша спроба реконструювати лице молодого фараона.

Мораіс висловив упевненість у здатності команди точно відтворити зовнішність фараона за його життя. Порівнюючи свої проєкції з точними вимірами живих людей, дослідники стверджують про високий рівень сумісності з реальною будовою обличчя.

Тутанхамон, якого за життя шанували як бога, помер у 1323 році до нашої ери. Після смерті його наступником став його радник Ай.

Дослідження гробниці Тутанхамона стало знаковою подією для Картера, який протягом двох днів розкопував завалений щебенем прохід, поки не знайшов невеликий отвір у кам'яній кладці Фото: Jean-Pierre Dalbera via Pen News

Дослідження гробниці Тутанхамона стало знаковою подією для Картера, який протягом двох днів розкопував завалений щебенем прохід, поки не знайшов невеликий отвір у кам'яній кладці. Тримаючи свічку, Картер зазирнув до камери і відповів на нетерпляче запитання лорда Карнарвона: "Ви що-небудь бачите?". Рішуча відповідь Картера: "Так. Дивовижні речі", згодом увійшла в історію як резонанс.

У чотирьох кімнатах гробниці на відкриття чекала дивовижна колекція з понад 5 000 королівських скарбів. Зокрема, серед скарбів знаходився кинджал, виготовлений з метеорита, що ілюстрував масштабність і розкіш поховання фараона. Ці артефакти пролежали непорушно понад три тисячоліття. Три труни, вкладені одна в одну, містили тіло "царя-хлопчика" Тутанхамона.

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