Как Татуин из "Звездных войн". Обнаружена новая планета: она вращается сразу вокруг двух звезд

Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в 65 раз больше Земли по массе.

Многие десятилетия после выхода на экраны знаменитого фантастического фильма "Звездные войны", астрономы пытались узнать существуют ли на самом деле планеты, которые вращаются сразу вокруг двух звезд. Дело в том, что родная планета главного героя фантастического блокбастера Люка Скайуокера, Татуин, именно это и делает. Оказалось, что такие планеты существуют и астрономы обнаружили уже 15 подобных экзопланет. Среди них и новая планета под названием BEBOP-1c, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас астрономы считают, что двойные звездные системы, в которых звезды вращаются вокруг друг друга являются распространенным явлением в нашей галактике. К тому же примерно половина звезд, похожих на Солнце, находится именно в таких системах.

По словам Мэтью Стэндинга из Открытого университета, Англия, долгое время ученые считали, что в таких звездных системах не могут сформироваться планеты. Но в 2011 году астрономы обнаружили в двойной звездной системе Kepler-16 первую такую экзопланету Kepler-16b.

Многие десятилетия после выхода на экраны знаменитого фантастического фильма "Звездные войны", астрономы пытались узнать существуют ли на самом деле планеты, которые вращаются сразу вокруг двух звезд Фото: space.com

Позже астрономы обнаружили в двойной звездной системе Kepler-47, расположенной в 5 тысячах световых лет от нас, сразу три экзопланеты — Kepler-47b, Kepler-47d и Kepler-47c. До того, как было опубликовано новое исследование, ученые считали, что это единственная подобная система с несколькими планетами. Но теперь они обнаружили еще одну такую же систему.

Речь идет о системе из двух похожих на Солнце звезд под названием TOI-1338 или ее еще называют BEBOP-1. Здесь еще 3 года назад астрономы нашли экзопланету, которую назвали TOI-1338b. Размеры и массу этой планеты точно определить тогда не удалось.

В рамках нового исследования ученые не только смогли получить примерные данные о размере и массе этой планеты, но и обнаружили еще одну экзопланету в этой звездной системе. Новый мир получил название BEBOP-1c.

В рамках нового исследования ученые не только смогли получить примерные данные о размере и массе этой планеты, но и обнаружили еще одну экзопланету в этой звездной системе. Новый мир получил название BEBOP-1c Фото: space.com

Что узнали астрономы о новых планетах?

В результате новых наблюдений ученые выяснили, что экзопланета TOI-1338b примерно в 22 раза больше Земли по массе и похожа по размерам на Сатурн. Она совершает полный оборот вокруг двух звезд за 95 дней и при этом расположена на расстоянии в примерно в 2 раза меньшем, чем находится Земля от Солнца.

Что касается новой экзопланеты BEBOP-1c, то она также является газовым гигантом, который в 65 раз больше Земли по массе и немного меньше Юпитера по размерам. Для полного оборота вокруг своих звезд планете нужно 215 дней.

Ученые считают, что в этой двойной звездной системе может находиться еще несколько планет, которые еще придется найти. Также будущие наблюдения помогут подтвердить предварительные выводы о массе и размерах планет BEBOP-1c и TOI-1338b.

По словам Стэндинга, скорее всего подобные планетные системы в двойных звездных системах встречаются гораздо чаще в нашей галактике, чем предполагалось.

Как уже писал Фокус, возле огромного пятна на Солнце, способного поглотить Землю, был замечен искусственно созданный большой объект.

Фокус также писал о том, что благодаря очень яркой вспышке излучения, которое могло бы затмить собой весь свет нашей галактики, астрономы обнаружили не одну, а сразу две черные дыры в центре другой галактики.