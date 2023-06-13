В 100 раз ярче Млечного Пути: вспышка излучения показала не одну, а сразу две черные дыры

Астрономы смогли подтвердить существование в центре далекой галактики сразу двух космических монстров.

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Ученые из Университета Турку, Финляндия, подтвердили давнее предположение о том, что в центре очень далекой галактики находится не одна, а сразу две черных дыры. Оба этих космических монстра имеют огромную массу и обнаружить вторую черную дыру помогла очень яркая вспышка гамма-излучения, пишет Space.

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Астрономы уже давно знали о том, что в центре галактики OJ 287, расположенной в 5 млрд световых лет от нас, существует активное галактическое ядро. Это значит, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая притягивает к себе огромное количество вещества, а затем выпускает мощные струи излучения. В результате выделяется настолько много света, что он затмевает собой свет всех остальных звезд своей галактики. Поэтому здесь существует такой тип активного галактического ядра, как квазар.

Уже много лет астрономы предполагали, что возможно в центре галактики OJ 287 находится не одна, а сразу две черных дыры, при этом меньшая черная дыра совершает вращение вокруг более крупного черного монстра. И наконец-то, используя наблюдения за несколько лет, астрономы смогли подтвердить свое предположение. Оказалось, что две черные дыры находятся очень близко друг к другу и меньшая из них совершает полный оборот по очень вытянутой орбите вокруг большего компаньона за 12 лет.

Оказалось, что две черные дыры находятся очень близко друг к другу и меньшая из них совершает полный оборот по очень вытянутой орбите вокруг большего компаньона за 12 лет Фото: NASA

Вторая обнаруженная черная дыра, которая имеет меньший размер, по массе в 150 млн раз больше массы Солнца. Но это не идет ни в какое сравнение с массой давно известной черной дыры в центре галактики OJ 287 — она в 18 млрд раз больше массы Солнца.

Во время своего вращения вокруг более крупной черной дыры, меньший ее аналог пролетает сквозь аккреционный диск этой черной дыры (это диск из горячего газа, который поглощает черная дыра) и в это время происходит серия очень мощных вспышек. Именно благодаря этим вспышкам гамма-излучения астрономы и смогли обнаружить вторую черную дыру в центре галактики OJ 287.

По словам ученых, излучение, которое выходит из аккреционного диска большой черной дыры, когда через него пролетает меньшая черная дыра, может затмить свет триллионов звезд. Это значит, что это излучение ярче примерно в 100 раз, чем свет всех звезд нашей галактики Млечный Путь.

Излучение, которое выходит из аккреционного диска большой черной дыры, когда через него пролетает меньшая черная дыра, может затмить свет триллионов звезд Фото: NASA

Хотя не все потоки излучения имеют такую яркость, но ученые считают, что они появляются благодаря тому, что меньшая черная дыра при прохождении через аккреционный диск своего компаньона забирает себе часть горячего газа. Это приводит к тому, что на некоторое время квазар, то есть ядро галактики OJ 287, становится еще ярче. Хотя квазары и так считаются самыми яркими космическими объектами в известном нам космосе.

Ученые считают, что вторая черная дыра в будущем станет вращаться вокруг более крупного соседа еще ближе, что приведет в конечном итоге к полному слиянию двух черных дыр. В результате появится еще более массивный черный космический монстр.

Ранее Фокус писал о еще одном важном открытии астрономов, которые смогли найти недалеко от Земли мертвую звезду, и она превращается в космический алмаз. Речь идет о таком типе звезд, как белые карлики, которые по мере остывания становятся более твердыми и в них происходит процесс кристаллизации ядра.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что некоторые черные дыры можно считать "космическими художниками". В результате активности одной черной дыры вокруг нее образовалась похожая на букву Н громадная структура.