Почти 200 кораблекрушений: ученые обнаружили кладбище кораблей Карибского моря

В бескрайних просторах Карибского моря лежит архипелаг, известный как Багамские острова. На протяжении веков воды Багамских островов забрали множество кораблей, превратив их в место пристанища для множества кораблекрушений.

Погрузившись в глубины западной части Атлантического океана, омывающего Багамские острова, команда компании Allen Exploration совершила незаурядное достижение в рамках проекта "Затерянные корабли Багамских островов". Их миссия: создать всеобъемлющую карту кораблекрушений, разбросанных по всему архипелагу, пишет IFLScience.

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"Морская история Багамских островов чрезвычайно богата, однако ни одно предыдущее исследование не пыталось систематически оценить масштабы кораблекрушений в этих водах. Коварная природа морской среды, украшенной коварными рифами и опасными песчаными косами, а также уязвимость к разрушительной силе карибских ураганов, как полагают, привела к тревожному количеству погибших кораблей, которое, вероятно, достигает 5 000", — говорится в отчете, подготовленном компанией "Аллен Эксплорейшн".

Хотя единодушного мнения относительно точного количества кораблекрушений пока не существует, этот проект обнаружил сообщения о 176 морских судах, пошедших ко дну в период между 1526 и 1976 годами, задокументированные в архивных материалах. Удивительно, но лишь 19 из этих затонувших кораблей были найдены под поверхностью океана.

"Разительный контраст между историческими данными о 176 морских катастрофах и 19 затонувшими кораблями, обнаруженными AllenX, подчеркивает неиспользованный потенциал этого региона, — отмечает Дэн Портер, директор по полевым работам AllenX. — Восемьдесят девять процентов от общего списка остаются необнаруженными, ожидая открытия, которое еще впереди".

Компания Allen Exploration, которая не впервые занимается поисками затонувших кораблей, попала в заголовки газет лишь в прошлом году, когда их команда бесстрашных подводных исследователей наткнулась в Карибском море на затонувшее судно, нагруженное золотом, — реликвию легендарного "Золотого века пиратства".

Чтобы пролить свет на природу кораблекрушений на Багамах, в 2023 году команда сотрудничала с известным морским историком Джеймсом Дженни. Благодаря их усердным усилиям был обнародован каталог из 176 кораблекрушений, распределенных по следующим категориям: три из 16-го века, восемь из 17-го века, десять из 18-го века и потрясающие 145 из 19-го века.

Примечательно, что только два корабля встретили свою водную судьбу после завершения Второй мировой войны в 1945 году. Подавляющее большинство этих затонувших кораблей принадлежит только трем странам: Соединенным Штатам (52%), Великобритании (24%) и Испании (13%).

Среди идентифицированных затонувших судов 114 были торговыми судами: Багамские острова, служившие ключевым центром трансконтинентальной торговли, способствовали обмену многими товарами в эпоху Великих географических открытий. Кофе, кукуруза, хлопок, порох, картофель, соль, табак и золото пересекали Атлантику в огромных количествах.

Позже в этом году новая карта и сопроводительные открытия, вытекающие из этого амбициозного проекта, будут представлены на интерактивной выставке в Морском музее Багамских островов, предлагая посетителям увлекательное окно в погруженное наследие морского наследия региона.

Ранее Фокус писал о кораблекрушениях Средиземноморья, одной из которых почти 2 тыс. лет.

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