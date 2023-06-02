Искали полвека: ученым удалось найти место крушения корабля "Блайт Стар" (видео)

Более пяти десятилетий местонахождение судна "Блайт Стар" оставалось окутано тайной, вплоть до сегодняшнего дня. В 1973 году произошла трагедия, когда у берегов Тасмании корабль затонул, оставив экипаж сражаться за свою жизнь. К сожалению, выжили не все.

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Австралийские ученые совершили значительный прорыв, разгадав длившуюся пять десятилетий загадку, успешно обнаружив давно потерянные обломки судна "Блайт Стар". Это грузовой корабль, трагически затонувший в 1973 году, пишет Smithsonian Magazine.

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Открытие затонувшего судна было сделано командой исследователей в апреле во время изучения подводного оползня у западного побережья Тасмании. Организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), федеральное агентство, опубликовало заявление, подтверждающее эти находки.

Сначала ученые использовали сонарную технологию, чтобы тщательно нанести на карту местонахождение затонувшего корабля. Впоследствии они отправили две подводные камеры, чтобы провести тщательный визуальный осмотр судна, которое лежало под водой на глубине почти 150 метров.

12 октября 1973 года злополучное судно "Блайт Стар" длиной 43 метра совершало рейс вблизи Тасмании, когда оно начало постепенно тонуть. Десять членов экипажа поспешно покинули судно, которое направлялось из Хобарта на Кинг-Айленд с грузом, состоявшим из удобрений и пивных бочек. Они нашли убежище на надувном плоту.

Исчезновение экипажа вызвало беспрецедентные широкомасштабные поисковые работы, ставшие важной вехой в морской истории Австралии, сообщает CSIRO. После семи дней изнурительных поисковых операций поиски неохотно прекратили.

Затонувший корабль "Блайт Стар"

Однако членам экипажа удалось пережить катастрофу. Застряв в море более недели, они мужественно боролись с неблагоприятными погодными условиями, питаясь ограниченными запасами порошка глюкозы, скудным количеством консервированной воды и печенья.

К сожалению, Джон Слоун, второй инженер команды, трагически погиб до того, как импровизированная спасательная шлюпка достигла берега, вероятно, из-за того, что не смог достать с тонущего судна жизненно важное лекарство для щитовидной железы, согласно сообщению Морского министерства.

Истощенные и обессиленные голодом, остальные девять членов экипажа в конце концов достигли полуострова Форестье в Тасмании. К сожалению, Джон Иглз и Кеннет Джонс не выдержали испытаний вскоре после прибытия на сушу. В конце концов, трое выживших успешно преодолели грозные скалы, окружавшие бухту.

Уставшие и дезориентированные, они блуждали по дикой местности, пока случайно не встретили работника лесничества, который оперативно организовал им транспорт до ближайшего города 26 октября, почти через две недели после начала их опасного путешествия. Члены экипажа, оставшиеся на берегу, были спасены с помощью вертолета.

Тем временем злополучный корабль бесследно исчез в неизвестности. Несмотря на многочисленные усилия в течение пятидесяти лет, точное местонахождение затонувшего корабля так и не удалось установить.

Когда этой весной "Блайт Стар" наконец нашли, исследователи были поражены, увидев экосистему, процветающую на его затонувших останках: большое количестве морских котиков, раков, водорослей и водорослей, которые создали свою среду обитания среди обломков. Кроме того, на носу корабля можно было разглядеть слово "Звезда", выгравированное на его корпусе.

Причина гибели корабля остается загадкой. После этой трагедии в Австралии было введено комплексное законодательство по безопасности на море. Теперь суда обязаны сообщать о своих маршрутах и местонахождении через Австралийскую систему судовых сообщений, а спасательные шлюпки должны быть оборудованы радиомаяками.

Сегодня остался лишь один выживший после кораблекрушения. Мик Доулман, которому сейчас 68 лет, был всего лишь 18-летним юношей, самым молодым членом экипажа, когда злополучный корабль затонул.

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