Продолжает удивлять: самый большой корабль Средневековья раскрывает новые детали аварии

Во время строительства археологи разгадали тайну средневекового кораблекрушения, его скандинавское происхождение и уникальную структуру, поражающую экспертов.

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В центре Таллинна было обнаружено кораблекрушение позднего средневековья. Сначала считалось, что это был когг четырнадцатого века, обычное одномачтовое судно, которое использовалось на торговых путях Ганзейского союза, но дальнейшее исследование показало, что корабль на самом деле гораздо больше, чем предполагалось, пишет ERR.

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Это замечательное судно, вероятно, скандинавского происхождения, демонстрирует уникальную структуру, которая, по мнению международных экспертов, не встречалась на судах той эпохи. Находки на обломках судна позволили обнаружить интригующие детали, такие как крысы, сохранившиеся в смоле, и свидетельства того, что люди на берегу знали о затонувшем судне и даже брали его фрагменты на память.

Прийт Тетти, научный сотрудник Морского музея, заявил, что характеристики судна отличаются от исторически признанных признаков коггов. Обычно на коггах для гидроизоляции использовался мох, в то время как на этом корабле для той же цели использовался мех животных, покрытый смолой в дополнение ко мху. Это говорит о вероятном скандинавском происхождении, поскольку такой способ был редкостью в регионах Северной Германии, где производились зубцы.

Уникальность находки на этом не заканчивается, как пояснил Тетти. Хотя изначально кажется, что корабль имеет плоскодонный корпус, похожий на зубчатый, на самом деле его структура весьма необычна.

Эксперты, хорошо знакомые с подобными затонувшими судами, выразили свою непривычность такой конструкции. Дополнительные недоумения вызывает наличие дощатых конструкций, которые, как считается, были введены на столетие позже предполагаемого возраста судна, что ставит под сомнение общепринятые предположения.

Тем не менее, известно, что этот корабль был грузовым судном, предназначенным для плавания в открытом море. Его последний груз перед затоплением состоял из крупного дубового бруса и керамической черепицы, предназначенной для строительных целей.

Кораблекрушение было обнаружено на современной улице Лутси, в районе, который в эпоху позднего средневековья оказался под водой из-за мелиорации. В то время как кормовая часть корабля прекрасно сохранилась, носовая часть получила значительные повреждения.

Тетти предположил, что угол затопления корабля в сочетании с мелководьем сделал его видимым с берега, что может объяснить наблюдаемые повреждения носовой части. После затопления отдельные люди пытались спасти детали с открытой носовой части, в результате чего некоторые части были отпилены.

В ходе раскопок постепенно выяснились истинные масштабы затонувшего судна. По словам Тетти, первоначально его длина оценивалась примерно в 10 метров, но в конечном итоге она достигла 20 метров в длину, войдя в тройку крупнейших кораблей той эпохи, найденных в Европе.

В отличие от многих других средневековых кораблекрушений, найденных вдоль европейских берегов, обнаруженные в Эстонии затонувшие корабли той же эпохи дали археологам множество поводов для радости, поделился Тетти.

Примечательно, что органические вещества, сохранившиеся на корабле, остались нетронутыми, среди находок — сохранившиеся фрукты, рыба и более двадцати хорошо сохранившихся кожаных башмаков. Однако самым необычным открытием стали неповрежденные крысы, найденные погребенными под смолой, которая вытекла из разорвавшихся бочек во время затопления или позднее.

Эти сохранившиеся крысы, которые в настоящее время хранятся в холодильнике лаборатории, могут быть подвергнуты различным анализам, включая анализ содержимого желудка и ДНК, чтобы пролить свет на происхождение и историю злополучного судна.

Обломки судна, первоначально обнаруженные во время строительных работ по возведению офисного здания прошлым летом, предположительно представляли собой переходный тип между одномачтовым судном и двухмачтовым кораблем. Обломки находились на глубине около 1,5 метров и датируются 1360-ми годами.

Перевозка корпуса в музей потребовала тщательной организации и была осуществлена в ранние часы, как показано на прилагаемой фотографии. Для транспортировки корпус длиной 24,5 метра, шириной 9 метров и высотой 4 метра был разделен на две половины.

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