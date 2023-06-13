Дрожь Земли. Нечто странно деформировало земную кору — ученые полагают, что нашли виновника

Исследователи полагают, что им наконец-то удалось разгадать тайну крупнейшего континентального разлома планеты.

Крупнейший континентальный разлом Земли, также известный как система Восточно-Африканского разлома (EAR), долгое время оставался чем-то вроде загадки для геологов. В новом исследовании они использовали сразу несколько методов и, похоже, им таки удалось пролить свет на это загадочное событие, пишет Science Alert.

Как правило, рифты возникают в результате удаления друг от друга тектонических плит, что влечет за собой растяжение и разрыв литосферы (земной коры и верхней мантии). Это в свою очередь приводит к деформации поверхности Земли и, как правило, оно перпендикулярно движению плит. Однако не в случае EAR.

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В данном случае исследователи обнаружили, что деформации идут как перпендикулярно, так и параллельно движению плит. Основываясь на наблюдениях, ученые теперь предполагают, что разлом тянется сразу в нескольких направлениях. Об этом свидетельствует трехмерная модель, разработанная группой ученых из Технологического института Нью-Мексико. Для создания этой модели исследователи использовали компьютерные модели и спутниковые данные GPS.

Ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что дополнительная параллельная деформация EAR обусловлена Африканским суперплюмом — массивным подъемом горячей мантии из недр Земли, переносящим тепло на поверхность планеты. Известно, что он простирается с юго-запада на северо-восток Африки, становясь по пути все более мелким и формируя поток мантии под собой.

Исследователи говорят, что деформации согласуются с моделью африканского суперплюма Фото: Journal of Geophysical Research

По словам соавтора исследования, геофизика Тахири Раджаонарисона, они с коллегами полагают, что именно этот поток мантии и может быть тем "загадочным нечто", что вызывает аномальную деформацию на север, которая идет параллельно рифту. Кроме того, ученые полагают, что этот поток, вероятно, также ответственен за некоторое выравнивание горных пород в определенном направлении в ответ на геологические силы в мантии, происходящие под EAR.

Отметим, что Восточно-Африканский разлом простирается приблизительно на 6 400 километров и, предполагается, что приблизительно через миллионы лет именно он разделит Африку на две части. По мере того как литосфера медленно растягивается и становится тоньше, геологи отмечают, что мы все чаще будем наблюдать землетрясения и разрушения горных пород по всему региону.

По словам соавтора исследования, геофизика из Технологического института Вирджинии, Сары Стэмпс, проблема заключается в том, что предсказание подобных крупномасштабных геологических движений является невероятно сложным.

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