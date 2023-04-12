Принесет смерть и разрушения: ученые нашли источник "Большого землетрясения" (видео)

Команда исследователей подозревает, что подводный источник, названный "Оазис Пифии", может вызывать повышенную нагрузку на линию разлома, которая является источником подавляющего большинства землетрясений и цунами.

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Исследователи из Университета Вашингтона обнаружили теплую жидкость, просачивающуюся со дна океана вблизи зоны, расположенной примерно в 50 милях от побережья Ньюпорта, штат Орегон. Они считают что эта утечка потенциально может стать причиной гибели многих людей. Об этом сообщает Daily Beast.

Команда ученых подозревает, что подводный источник, названный "Оазис Пифии" (Pythias Oasis), может быть связан с каскадной зоной субдукции (КЗС) и вызывать повышенную нагрузку на линию разлома по мере утечки. Свои выводы они опубликовали 25 января в журнале Science Advances.

КЗС — это массивная линия разлома, простирающаяся от острова Ванкувер до Северной Калифорнии, и именно она является источником подавляющего большинства землетрясений и цунами в этом регионе. Более того, исследователи считают, что именно этот тектонический разлом, скорее всего, станет источником следующего "Большого землетрясения". Издание отмечает, что землетрясение будет настолько мощным, что оно принесет смерть и разрушения.

Ученые считают, что именно этот тектонический разлом, скорее всего, станет источником следующего "Большого землетрясения" Фото: Tech Explorist

"Оазис Пифии дает редкую возможность узнать о процессах, происходящих глубоко на морском дне, и его химический состав позволяет предположить, что эта жидкость поступает с границы плит", — сказала Дебора Келли, профессор океанографии в UW.

Команда ученых обнаружила утечку после того, как заметила шлейфы пузырьков метана почти на милю (1,6 км) ниже поверхности океана. Отправив подводный дрон на исследование они обнаружили, что вода, химический состав которой отличается от состава окружающей морской воды, является на 16 градусов по Фаренгейту теплее.

Исследователи говорят, что жидкость может выступать в качестве своеобразного регулятора давления между континентальной и океанической плитами. Чем больше жидкости в трещинах разломов, тем меньше давление между двумя плитами, когда они сталкиваются друг с другом.

Чем меньше жидкости, тем больше давление между двумя плитами. Это может создать сильное напряжение в регионе и увеличить потенциальную энергию, которая может вылиться в разрушительное землетрясение.

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