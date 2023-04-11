"Возможно новый вид": в США на ночную камеру засняли "загадочного зверя" (фото)

Сотрудники заповедника выложили черно-белое изображение зверя в социальные сети, спрашивая, может ли это быть нечто, сбежавшее из зоопарка, или это вообще новый вид.

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В Техасе посетители парка долины Рио-Гранде сняли на камеру необычное животное, которое заставило экспертов ломать голову над тем, что это может быть. Об этом сообщает Daily Star.

Должностные лица государственного парка Bentsen-Rio Grande Valley были озадачены появлением длинного четвероногого существа после того, как их попросили опознать его.

Сотрудники заповедника выложили черно-белое изображение зверя в социальные сети, спрашивая, может ли это быть нечто, сбежавшее из зоопарка, или это вообще новый вид.

"Запечатленное на игровую камеру загадочное животное, скрывающееся в долине Рио-Гранде! Мы ломаем голову, пытаясь идентифицировать это неуловимое существо. Это новый вид? Побег из близлежащего зоопарка? Независимо от этого, это захватывающее зрелище. Увидеть такое невероятное животное в его естественной среде обитания. Мы будем держать вас в курсе событий, продолжая расследовать эту загадку", — написали работники парка.

Позже сотрудники представили обновленную информацию написав, что скорее всего на снимке американский барсук Фото: Bentsen-Rio Grande Valley State Park

Посыпались самые разнообразные предположения: от капибары до медведя и муравьеда. Были сделаны запросы на образцы земли в этом районе в надежде, что ДНК может быть извлечена для помощи расследованию. Некоторые считали, что это может быть даже скрещивание двух видов.

Другие люди спокойно утверждали, что это явно барсук, и были недовольны тем, что на него не наклеили ярлык.

"Я надеялся, что увижу что-то действительно загадочное и достойное того, чтобы почесать голову. Даже не пришлось присматриваться. Не впечатлило", — написал один из пользователей соцсетей.

Позже сотрудники представили обновленную информацию по этому вопросу, написав что, скорее всего, на снимке американский барсук.

Ранее Фокус писал, что в Британии на пляже нашли загадочное морское существо. Cотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) после осмотра морского обитателя заявили, что не смогли его идентифицировать.

Также сообщалось, что в Нидерландах на пляж выбросило необычное существо. Морские обитатели существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Последний раз эта рыба была замечена на голландском острове Тексель в 2017 году.