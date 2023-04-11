"Можливо новий вид": у США на нічну камеру зняли "загадкового звіра" (фото)

Співробітники заповідника виклали чорно-біле зображення звіра в соціальні мережі, питаючи, чи може це бути щось, що втекло із зоопарку, чи це взагалі новий вид.

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У Техасі відвідувачі парку долини Ріо-Гранде зняли на камеру незвичайну тварину, яка змусила експертів думати над тим, що це може бути. Про це повідомляє Daily Star.

Робітники державного парку Bentsen-Rio Grande Valley були спантеличені появою довгої чотирилапої істоти після того, як їх попросили впізнати її.

Співробітники заповідника виклали чорно-біле зображення звіра в соціальні мережі, питаючи, чи може це бути щось, що втекло із зоопарку, чи це взагалі новий вид.

"Зображена на ігрову камеру загадкова тварина, що ховається в долині Ріо-Гранде! Ми ламаємо голову, намагаючись ідентифікувати цю невловиму істоту. Це новий вид? Втеча з прилеглого зоопарку? Незалежно від цього, це видовище, що захоплює. Ми триматимемо вас в курсі подій, продовжуючи розслідувати цю загадку", — написали працівники парку.

Пізніше співробітники представили оновлену інформацію, написавши, що швидше за все на знімку американський борсук Фото: Bentsen-Rio Grande Valley State Park

Посипалися найрізноманітніші припущення: від капібари до ведмедя та мурахоїда. Були зроблені запити на зразки землі в цьому районі, сподіваючись, що ДНК може бути вилучена за допомогою розслідування. Дехто вважав, що це може бути навіть схрещування двох видів.

Інші люди спокійно стверджували, що це явно борсук і були незадоволені тим, що на нього не наклеїли ярлик.

"Я сподівався, що побачу щось справді загадкове і гідне того, щоб почухати голову. Навіть не довелося придивлятися. Не вразило", — написав один із користувачів соцмереж.

Пізніше співробітники надали оновлену інформацію з цього питання, написавши що, швидше за все, на знімку американський борсук.

Раніше Фокус писав, що у Британії на пляжі знайшли загадкову морську істоту. Співробітники Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) після огляду морського мешканця заявили, що не змогли його ідентифікувати.

Також повідомлялося, що в Нідерландах на пляж викинула незвичайна істота. Морські жителі існують Землі вже близько 400 мільйонів років. Востаннє ця риба була помічена на голландському острові Тесель у 2017 році.