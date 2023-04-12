Принесе смерть та руйнування: вчені знайшли джерело "Великого землетрусу" (відео)

Команда дослідників підозрює, що підводне джерело, назване "Оазис Піфії", може викликати підвищене навантаження на лінію розлому, що є зародком переважної більшості землетрусів та цунамі.

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Дослідники з Університету Вашингтона виявили теплу рідину, що просочується з дна океану поблизу зони, розташованої приблизно за 50 миль від узбережжя Ньюпорта, штат Орегон. Вони вважають, що цей витік потенційно може стати причиною загибелі багатьох людей. Про це повідомляє Daily Beast.

Команда вчених підозрює, що підводне джерело, назване "Оазис Піфії" (Pythias Oasis), може бути пов'язане з каскадною зоною субдукції (КЗС) і викликати підвищене навантаження на лінію розлому в міру витоку. Свої висновки вони опублікували 25 січня у журналі Science Advances.

КЗС — це масивна лінія розлому, що тягнеться від острова Ванкувер до Північної Каліфорнії, і саме вона є джерелом переважної більшості землетрусів і цунамі в цьому регіоні. На додаток, дослідники вважають, що саме цей тектонічний розлом, швидше за все, стане зародком наступного "Великого землетрусу". Видання зазначає, що землетрус буде настільки потужним, що він принесе смерть та руйнування.

Вчені вважають, що саме цей тектонічний розлом, швидше за все, стане джерелом наступного "Великого землетрусу" Фото: Tech Explorist

"Оазис Піфії дає рідкісну можливість дізнатися про процеси, що відбуваються глибоко на морському дні, і його хімічний склад дозволяє припустити, що ця рідина надходить із межі плит", — сказала Дебора Келлі, професор океанографії в UW.

Команда вчених виявила витік після того, як помітила шлейфи бульбашок метану майже на милю (1,6 км) нижче за поверхню океану. Відправивши підводний дрон на дослідження, вони виявили, що вода, хімічний склад якої відрізняється від складу навколишньої морської води, є на 16 градусів за Фаренгейтом теплішою.

Дослідники кажуть, що рідина може виступати як своєрідний регулятор тиску між континентальною та океанічною плитами. Чим більше її у тріщинах розломів, тим менший тиск між двома плитами, коли вони стикаються одна з одною.

Чим менший рідини, тим більший тиск між двома плитами. Це може створити сильну напругу в регіоні та збільшити потенційну енергію, яка може вилитися у руйнівний землетрус.

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