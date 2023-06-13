Затаила дыхание. Земные дни "замерли" на миллиард лет, пока Солнце и Луна боролись за влияние

Известно, что дни на нашей планете постепенно становились длиннее, в основном благодаря Луне, однако ученые считают, что это не вся правда.

Если вы один из тех людей, которые странным образом имеют естественную склонность ложиться спать немного позже каждую ночь — это ничего. Можете считать себя тем, кто опережает время, так как вращение Земли однажды замедлится настолько, что наш день станет на 1 час длиннее. Исследователи полагали, что смогут точно предсказать, когда это произойдет, но все оказалось немного сложнее, пишет IFLScience.

Известно, что земные дни постепенно становились длиннее, в основном из-за влияния Луны. Однако теперь исследователи полагают, что это происходило не так равномерно, как предполагалось ранее. Исследователи утверждают, что в истории нашей планеты был перерыв, как минимум на 1 миллиард лет, когда этого не происходило. Результаты исследования показывают, что это произошло около 2 миллиардов лет назад и, вероятно, было связано с изменениями атмосферы Земли.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Взаимодействие между Землей и Луной сложно и оно медленно отталкивает спутник, тем самым замедляя вращение нашей планеты. В то время как основы физики этого процесса преподают в школе, фиксирование его скорости кажется не такой уж легкой задачей. На самом деле это настолько сложно, что теперь ученые полагают, что ошибались ранее.

По словам соавторов исследования, профессора Росса Митчелла из Китайской академии наук и доктора Уве Киршера из Университета Кертина, они обнаружили, что после образования Луны земные дни сначала становились длиннее, однако в какой-то момент замерли (приблизительно на 19 часах), а затем удлинение вновь возобновилось. Предполагается, что этот "период замирания" продлился около 1-2 миллиарда лет и совпадал с эпохой, которую геологи называют "скучным миллиардом". Такое название этот период истории Земли получил из-за того, что в нем мало что произошло до внезапного расцвета многоклеточной жизни, который наступил позже. Исследователи полагают, что это вовсе не совпадение.

В то время как Луна создает приливы в океане, солнечное тепло вызывает их в атмосфере Фото: Nature Geoscience

Ученые полагают, что задержка произошла из-за того, что Луна, по сути, не единственный небесный объект, влияющий на наши дни. Известно, что Солнце также вызывает приливы в атмосфере Земли, которые способны ускорить ее вращение. В настоящее время его приливы намного слабее лунных и лишь немного смягчают их, однако так было не всегда.

По словам Митчелла, когда Луна была ближе, фрикционная связь между ней и Землей была слабее из-за более быстрого вращения нашей планеты. Приливные частоты не резонировали с Землей в глобальном масштабе, препятствуя передаче энергии. Тогда исследователи предположили, что в какой-то момент сила Луны могла быть настолько малой, что Солнце смогло полностью компенсировать его. И результаты свидетельствуют, что это так. Исследователи также полагают, что не последнюю роль в этом сыграла атмосфера Земли, где уровень кислорода был низким, а озона — высоки, что позволило сделать влияние Солнца более мощным.

Солнечные приливы возбуждаются поглощением солнечного света водяным паром и озоном. Потому Митчелл полагает, что это было возможно только в период между Великим событием окисления и повышением уровня O2, которое стимулировало рождение животных и вновь сделало геологию интересной

Отметим, что ранее расчет продолжительности дня в прошлом основывался на тонких слоях осадочных пород в древних приливных илистых местностях. Однако он не всегда мог быть точным. В своем новом исследовании, Митчел и Киршер использовали для расчетов циклы Миланковича на орбите Земли.

Ранее Фокус писал о том, можно ли заметить вращение Земли с поверхности планеты: есть несколько способов.