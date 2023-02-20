Можно ли заметить вращение Земли с поверхности планеты: есть несколько способов

На самом деле можно заметить только подтверждение тому факту, что Земля все же вращается.

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По словам ученых, наблюдать за вращением Земли в реальном времени невозможно, потому что планета вращается очень медленно, но есть способы увидеть влияние вращения планеты, пишет Live Science.

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Если бы не происходило вращение Земли вокруг своей оси, то мы бы никогда не видели ни восходов, ни закатов Солнца, и не было бы смены дня и ночи. Но люди не могут ощущать вращение планеты или наблюдать за тем, как она вращается вокруг своей оси. Но существуют ли способы подтвердить тот факт, что Земля все же вращается, находясь на поверхности планеты? И можно ли увидеть вращение Земли из космоса? Ответы на эти вопросы зависят от временных рамок, а также от места наблюдения.

По словам ученых из NASA, наша планета вращается слишком медленно, чтобы можно было увидеть ее вращение в режиме реального времени, ведь Земля делает один оборот за 24 часа. Например, тот факт, что планета, все же вращается подтверждает замедленная съемка с борта МКС, которую создали в NASA несколько лет назад и это видео можно увидеть ниже.

Но подтвердить вращение Земли можно и с поверхности планеты, например, наблюдая за положением других объектов в космосе. По словам Стивена Мерковица из NASA, самый простой способ увидеть, что Земля вращается – это наблюдать за движением других небесных тел, когда они находятся близко к горизонту. Например, можно наблюдать за закатом Солнца, когда положение звезды меняется относительно горизонта.

"Когда вы видите закат Солнца, то ваше местоположение на Земле постепенно удаляется от звезды, поэтому кажется, что Солнце падает за горизонт. Также подтвердить факт вращения Земли можно с помощью Луны и звезд. В данном случае горизонт остается статичным, а объекты, которые светятся где-то наверху будут казаться движущимися, потому что Земля вращается", — говорит Мерковиц.

[ + – ] По словам Стивена Мерковица из NASA, самый простой способ увидеть, что Земля вращается – это наблюдать за движением других небесных тел, когда они находятся близко к горизонту. Например, можно наблюдать за закатом Солнца, когда положение звезды меняется относительно горизонта Фото: Wikipedia

По словам ученых, также можно подтвердить факт вращения Земли с помощью маятника Фуко. Физик Жан Фуко продемонстрировал свой эксперимент с маятником еще в 1851 году и впервые было показано доказательство вращения Земли. Отдельно стоящие маятники обычно продолжают раскачиваться в одном и том же направлении. Этот процесс может изменить только толчок в другом направлении. Фуко понял, что его маятник постепенно меняет угол при раскачивании, потому что Земля вращается под маятником. Но вращение Земли настолько медленное, что нужно примерно 15 минут, чтобы увидеть изменение в раскачивании маятника.

[ + – ] Маятник Фуко в парижском Пантеоне Фото: Live Science

По словам Мерковица, Земля вращается вокруг своей оси с момента своего появления, так как она была создана из сгустков пыли и газа, которые уже вращались и притягивались друг к другу под действием гравитации. После того, как планета была полностью сформирована, это движение никогда не прекращалось вот уже несколько миллиардов лет. В космосе нет никакого трения, которое могло бы остановить это вращение.

Еще одним доказательство того, что Земля вращается, являются океанические и морские приливы. Когда Луна приближается к Земле, то своей гравитацией она заставляет подниматься участки водной поверхности, которые в данный момент обращены к Луне. Но из-за того, что Земля вращается, эти участки отдаляются от Луны и ее влияние сходит на нет, то есть появляются отливы. И так происходит постоянно.

По словам Мерковица, наблюдать за вращением Земли с поверхности планеты невозможно, но можно увидеть влияние этого вращения, а значит и подтвердить это явление.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что во внешнем ядре Земли вверх поднимаются богатые кремнием "снежинки".

Также Фокус писал о том, что, по словам ученых, ответ на вопрос, сколько лет Земле, может быть не таким очевидным, как кажется. Ученые стремились выяснить наиболее точную дату рождения Земли, но столкнулись со спецификой того, как наша планета рождалась.