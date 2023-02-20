Чи можна помітити обертання Землі з поверхні планети: є кілька способів

Насправді можна помітити лише підтвердження тому факту, що Земля все ж таки обертається.

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За словами вчених, спостерігати за обертанням Землі в реальному часі неможливо, тому що планета обертається дуже повільно, але є способи побачити вплив обертання планети, пише Live Science.

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Якби не відбувалося обертання Землі навколо своєї осі, то ми б ніколи не бачили ні сходу, ні заходу Сонця, і не було б зміни дня і ночі. Але люди не можуть відчувати обертання планети або спостерігати, як вона обертається навколо своєї осі. Але чи існують способи підтвердити той факт, що Земля все ж таки обертається, перебуваючи на поверхні планети? І чи можна побачити обертання Землі із космосу? Відповіді ці питання залежать від часових меж, і навіть від місця спостереження.

За словами вчених із NASA, наша планета обертається надто повільно, щоб можна було побачити її обертання в режимі реального часу, адже Земля робить один оберт за 24 години. Наприклад, той факт, що планета, все ж таки обертається, підтверджує уповільнена зйомка з борту МКС, яку створили в NASA кілька років тому і це відео можна побачити нижче.

Але підтвердити обертання Землі можна і з поверхні планети, наприклад, спостерігаючи за становищем інших об'єктів у космосі. За словами Стівена Мерковиця з NASA, найпростіший спосіб побачити, що Земля обертається — це спостерігати рух інших небесних тіл, коли вони знаходяться близько до горизонту. Наприклад, можна спостерігати за заходом Сонця, коли положення зірки змінюється відносно горизонту.

"Коли ви бачите захід Сонця, то ваше місце розташування на Землі поступово віддаляється від зірки, тому здається, що Сонце падає за горизонт. Також підтвердити факт обертання Землі можна за допомогою Місяця та зірок. У цьому випадку горизонт залишається статичним, а об'єкти, що світяться десь нагорі здаватимуться рухомими, бо Земля обертається", — каже Мерковиць.

[ + – ] За словами Стівена Мерковиця з NASA, найпростіший спосіб побачити, що Земля обертається – це спостерігати рух інших небесних тіл, коли вони знаходяться близько до горизонту. Наприклад, можна спостерігати за заходом Сонця, коли положення зірки змінюється відносно горизонту Фото: Wikipedia

За словами вчених, також можна підтвердити факт обертання Землі за допомогою маятника Фуко. Фізик Жан Фуко продемонстрував свій експеримент із маятником ще в 1851 році і вперше було показано доказ обертання Землі. Маятники, що окремо стоять, зазвичай продовжують розгойдуватися в одному і тому ж напрямку. Цей процес може змінити лише поштовх в іншому напрямку. Фуко зрозумів, що його маятник поступово змінює кут під час розгойдування, тому що Земля обертається під маятником. Але обертання Землі настільки повільне, що потрібно приблизно 15 хвилин, щоб побачити зміну розгойдування маятника.

[ + – ] Маятник Фуко у паризькому Пантеоні Фото: Live Science

За словами Мерковиця, Земля обертається навколо своєї осі з моменту появи, оскільки вона була створена зі згустків пилу і газу, які вже оберталися і притягувалися один до одного під дією гравітації. Після того, як планета була повністю сформована, цей рух ніколи не припинявся вже кілька мільярдів років. У космосі немає ніякого тертя, яке могло б зупинити це обертання.

Ще одним доказом того, що Земля обертається, є океанічні та морські припливи. Коли Місяць наближається до Землі, то своєю гравітацією він змушує підніматися ділянки водної поверхні, які у той момент звернені до Місяця. Але через те, що Земля обертається, ці ділянки віддаляються від Місяця і його вплив нанівець, тобто з'являються відпливи. І так стається постійно.

За словами Мерковиця, спостерігати за обертанням Землі з поверхні планети неможливо, але можна побачити вплив цього обертання, а отже, і підтвердити це явище.

Як вже писав Фокус, вчені вважають, що у зовнішньому ядрі Землі вгору піднімаються багаті кремнієм "сніжинки".

Також Фокус писав про те, що, за словами вчених, відповідь на запитання, скільки років Землі, може бути не такою очевидною, як здається. Вчені прагнули з'ясувати найточнішу дату народження Землі, але зіштовхнулися зі специфікою того, як наша планета народжувалася.