Снігопад у серці планети. У зовнішньому ядрі Землі вгору піднімаються багаті кремнієм "сніжинки"

Дослідники вважають, що багатий кремнієм "сніг" може допомогти пояснити аномалії у спостереженнях сейсмологів.

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Прислухаючись до еха землетрусів, що відскакує всередині нашої планети, вчені здатні зробити припущення про те, що знаходиться всередині Землі, не розрізаючи її на частини. Однак сейсмічні хвилі часто мають невідповідності, які вчені все ще мають повністю зрозуміти, пише Science Alert.

Тепер вчені припускають, що джерело аномалій знаходиться в "кишенях" матеріалу з низькою щільністю, який розташувався на глибині близько 3 тисяч кілометрів нижче поверхні, між зовнішнім ядром із сплаву рідкого заліза та мантією.

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У новому дослідженні вчені припускають, що багатий на кремній "сніг", який піднімається із зовнішнього ядра, може пояснити появу деяких аномалій, з якими дослідники часто стикаються. Вчені зазначають, що кремній робить частинки легшими, ніж рідке залізо, що оточує їх — в результаті матеріал витікає в мантію і осідає у вигляді дрейфів, що викликають непередбачувані спотворення звукових хвиль.

За словами геолога з Токійського університету Сую Фу, для нового дослідження вони з колегами використали новий метод — фактично їм удалося відтворити умови всередині зовнішнього ядра Землі лабораторії. Для цього вчені використовували залізо-кремній, який помістили в газоподібний водень-аргон, а потім піддали ультракомпресії в комірці з алмазною ковадлом.

[ + – ] Як утворюється багатий кремнієм "сніг" Фото: образование алмаза

Дослідники зазначають, що їх новий метод дозволяє аргону не вступати в реакцію зі зразком, проте пригнічувати дифузію водню в алмазні ковадла, що дозволило вченим досягти екстремальних умов у лабораторії. Коли вчені відтворили умови тиску і температури у зовнішньому ядрі, вони виявили, що багаті кремнієм кристали "снігу" утворюються, а потім піднімаються крізь щільніше рідке залізо, щоб зрештою накопичуватися на межі мантії та зовнішнього ядра. Дослідники припускають, що цей "сніг", можливо, викликає аномалії, помічені вченими при скануванні найглибших частин планети.

Важливість даного дослідження полягає в тому, що рух зовнішнього ядра, по суті, управляє магнітним полем нашої планети, яке зі свого боку захищає нас від впливу космосу та сонячної погоди. Вчені вважають, що розуміння того, що відбувається в "серці нашої планети", відіграє важливу роль у прогнозуванні того, як магнітне поле Землі продовжуватиме діяти в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що всередині ядра Землі виявили приховану раніше структуру.