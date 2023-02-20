Снегопад в сердце планеты. Во внешнем ядре Земли вверх поднимаются богатые кремнием "снежинки"

Исследователи полагают, что богатый кремнием "снег" может помочь объяснить аномалии в наблюдениях сейсмологов.

Related video

Прислушиваясь с эху землетрясений, отскакивающему внутри нашей планеты, ученые способны сделать предположения о том, что находится внутри Земли, не разрезая ее на части. Однако сейсмические волны часто имеют несоответствия, которым ученым все еще предстоит полностью понять, пишет Science Alert.

Теперь ученые предполагают, что источник аномалий находится в "карманах" материала с низкой плотностью, который расположился на глубине около 3 тысяч километров ниже поверхности, между внешним ядром из сплава жидкого железа и мантией.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые предполагают, что богатый кремнием "снег", который поднимается из внешнего ядра, может объяснить появление некоторых аномалий, с которыми исследователи часто сталкиваются. Ученые отмечают, что кремний делает частицы легче, чем окружающее их жидкое железо — в результате материал вытекает в мантию и оседает в виде дрейфов, вызывающих непредсказуемые искажения звуковых волн.

По словам Геолога из Токийского университета Сую Фу, для нового исследования они с коллегами использовали новой метод — фактически им удалось воссоздать условия внутри внешнего ядра Земли лаборатории. Для этого ученые использовали железо-кремний, который поместили в газообразный водород-аргон, а затем подвергли ультракомпрессии в ячейке с алмазной наковальней.

[ + – ] Как образуется богатый кремнием "снег" Фото: Arizona State University

Исследователи отмечают, что их новый метод, позволяет аргону не вступать в реакцию с образцом, однако подавлять диффузию водорода в алмазные наковальни, что позволило ученым достичь экстремальных условий в лаборатории. Когда ученые воспроизвели условия давления и температуры во внешнем ядре, они обнаружили, что богатые кремнием кристаллы "снега" образуются, а затем поднимаются сквозь более плотное жидкое железо, чтобы в конечном итоге накапливаться на границе мантии и внешнего ядра. Исследователи предполагают, что этот "снег" возможно вызывает аномалии, замеченные учеными при сканировании самых глубоких частей планеты.

Важность данного исследования заключается в том, что движение внешнего ядра, по сути, управляет магнитным полем нашей планеты, которое в свое очередь защищает нас от воздействия космоса и солнечной погоды. Ученые считают, что понимание того, что происходит в "сердце нашей планеты", играет важную роль в прогнозировании того, как магнитное поле Земли будет продолжать действовать в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что внутри ядра Земли обнаружили скрытую ранее структуру.