Доведеться переписати підручники. Усередині ядра Землі виявили раніше приховану структуру

Дослідники вважають, що ця знахідка переверне розуміння, як влаштована наша планета.

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Історія Землі налічує мільярди років, і з кожним новим десятиліттям ми все більше поринаємо в минуле планети, щоб відкрити нові маловідомі глави, пише Science Alert.

Традиційно нас вчили, що наша планета складається з чотирьох головних шарів: кори, мантії, зовнішнього та внутрішнього ядра. Проте тепер геофізики припускають, що все набагато складніше.

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Наші знання про те, що розташовано під земною корою, ґрунтуються в основному на тому, що нам "розповіли" вулкани та "нашептали" сейсмічні хвилі. У результаті всіх цих непрямих спостережень учені зійшлися на тому, що внутрішнє ядро планети з температурою понад 5 000 градусів за Цельсієм становить всього 1% від загального обсягу Землі.

Проте кілька років тому команда геофізиків із Австралійського національного університету виявила докази того, що насправді "серце" нашої планети може складатися із двох окремих верств.

За словами співавторки дослідження, геофізикині Джоан Стефенсон, схоже, у найближчому майбутньому нам доведеться "переписати підручники", адже результати дослідження свідчать про те, що внутрішнє ядро Землі, мабуть, зберігає в собі ще одне, ще більш внутрішнє ядро.

У ході дослідження вчені використовували алгоритм пошуку, щоб переглянути й зіставити тисячі моделей внутрішнього ядра, що включають дані спостережень за кілька десятиліть, про те, як сейсмічні хвилі проходять через планети. Ці дані багато десятиліть збиралися та зберігалися Міжнародним сейсмологічним центром.

[ + – ] Відмінності в шляхах сейсмічних хвиль через шари Землі Фото: Journal of Geophysical Research

Стефенсон із колегами розглянули деякі моделі анізотропії "серця" планети, у тому числі відмінності в складі його матеріалу й те, як вони змінюють властивості сейсмічних хвиль. Дослідники виявили, що деякі з них вірогідніші за інших.

Наприклад, низка моделей свідчить про те, що матеріал внутрішнього ядра спрямовує сейсмічні хвилі швидше паралельно до екватора, тоді як інші вказують на те, що суміш матеріалів дозволяє створювати швидші хвилі, спрямовані паралельно до земної осі.

Стефенсон зазначає, що вони не виявили суттєвих змін глибини у внутрішньому ядрі, проте виявили зміни повільного напрямку на кут 54 градуси, водночас швидший напрямок хвиль спостерігали паралельно до земної осі.

Геофізики відзначають, що це може вказувати на зміни в структурі заліза, що може означати наявність двох окремих періодів похолодання в історія Землі. Втім, поки подробиці здаються досить туманними, проте вчені впевнені, що знайшли новий пазл головоломки про "серце" нашої планети.

Зазначимо, що про наявність внутрішнього шару підозрювали й раніше, проте це пояснювали тим, що кристали заліза, з яких складається внутрішнє ядро, мають різне структурне розташування. Геофізики впевнені, що майбутні дослідження дозволять заповнити деякі прогалини в цих даних, що дозволить ученим підтвердити чи спростувати свої висновки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили "алмазну фабрику", яка працює вже мільярди років.