От более 20 тайных операций до трагической судьбы: история гибели подводной лодки "Триумф"

У берегов Греции обнаружена находка, которая проливает свет на британскую подлодку времен Второй мировой войны и ее роль в военных операциях. Точное местонахождение неизвестно на сегодня.

Основываясь на наблюдениях, сделанных во время исследования, закрытые люки подводной лодки и втянутый перископ указывают на то, что подлодка находилась в процессе погружения, когда она встретила свою гибель. Рена Гиатропулу Токтаридес, член команды поисковой команды, сообщила, что носовая часть судна получила серьезные повреждения от взрыва, который, с большой вероятностью, привел к затоплению субмарины, пишет Live Science.

Точная природа взрыва остается неоднозначной, поскольку неизвестно, вызван ли его внешний источник, как глубинный заряд или морская мина, или же это результат внутренней детонации одной из торпед подлодки.

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Чтобы пролить свет на оставшиеся без ответа вопросы, команда сотрудничает с экспертами в области подводных лодок и торпед. Гиатропула выразила желание найти окончательные ответы относительно обстоятельств, которые привели к трагической судьбе подлодки, отметив важность их дальнейшего расследования.

Подводная лодка "Триумф", введенная в эксплуатацию в 1938 году, сыграла ключевую роль в более чем 20 миссиях в течение Второй мировой войны. В частности, он участвовал в наступательных маневрах против кораблей и подводных лодок стран Оси в Средиземном море. Однако самые известные его подвиги связаны с тайными операциями, такими как дерзкое спасение попавших в ловушку в Северной Африке солдат союзников и миссия по проникновению на вражескую территорию во время греческого движения сопротивления при содействии офицеров британской разведки.

Подводная лодка "Триумф", введенная в эксплуатацию в 1938 году, сыграла ключевую роль в более чем 20 миссиях в течение Второй мировой войны Фото: K. Thoctarides/PlanetBlue.gr

Особое значение приобрела миссия, проведенная в 1941 году, когда подлодка в условиях полной секретности доставила капитана Билла Хадсона, офицера британского Управления специальных операций (SOE), в сербский порт Петровац на Адриатическом побережье, удерживаемого странами Оси. Эта миссия стала одной из первых операций, проведенных SOE, и, наконец, заложила основу для всех последующих специальных военных операций.

Поиски затонувшего корабля "Триумф" продолжались более двух десятилетий. Гиатропулу отметила сложность и уникальное историческое значение "Триумфа", которое неразрывно связано с греческим движением сопротивления и тайными операциями, проводившимися во время итальянско-германской оккупации. Несмотря на то, что ранее находили обломки четырех других подлодок, в частности "Персея" в 1997 году, поиск "Триумфа" оказался чрезвычайно сложным делом. Неблагоприятные погодные условия и сильные подводные течения часто мешали их усилиям.

Подводная лодка "Триумф", введенная в эксплуатацию в 1938 году, сыграла ключевую роль в более чем 20 миссиях в течение Второй мировой войны Фото: K. Thoctarides/PlanetBlue.gr

В силу обстоятельств, сопровождавших затопление судна, широко распространено мнение, что весь экипаж погиб во время инцидента. Гиатропулу выразила мнение, что останки всех 64 человек находятся внутри подлодки, поскольку судно находилось в состоянии глубокого погружения, о чем свидетельствуют запечатанные люки.

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