Искусственные люди. Впервые в истории созданы синтетические эмбрионы человека

По словам исследователей, эмбрионы были созданы без участия сперматозоидов и яйцеклеток.

С помощью стволовых клеток ученые создали синтетические человеческие эмбрионы, что отменяет необходимость в яйцеклетках или сперме, пишет The Guardian.

По словам исследователей, созданные эмбрионы имитируют настоящие на самых ранних стадиях развития. Они могут дать очень важную информацию о том, как генетические нарушения или другие причины становятся причиной невынашивания беременности.

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С другой стороны, такое достижение поднимает этические вопросы, так как выращенные в лаборатории эмбрионы не подпадают под действие законодательства. По сути, созданные в лаборатории структуры еще не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но включают в себя клетки, из которых формируется плацента, желточный мешок и сам эмбрион.

"Теперь у нас есть возможность создавать модели, подобные человеческим эмбрионам, с помощью перепрограммирования эмбриональных стволовых клеток", — заявила профессор из Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалена Зерницка-Гетц.

Отмечается, что в обозримом будущем синтетические эмбрионы не будут использоваться в клинической практике. Пересадка искусственных эмбрионов в матку пациента было бы незаконным и рискованным, так как пока неизвестно, могут ли синтетические модели развиваться после самым ранних стадий.

По словам Зерницкой-Гетц, в этот раз эмбрионы были культивированы до стадии, которая немного превышала 14-дневный срок развития настоящего эмбриона.

Несколько модельных структур, которые были выращены из одной эмбриональной клетки, достигли момента развития под названием гаструляция. В этот момент эмбрион превращается из сплошного слоя клеток в отдельные клеточные линии. На данной стадии развития у эмбриона пока нет работающего сердца, кишечника или зачатков мозга, но у модели есть примордиальные зародышевые клетки.

"Созданная нами модель – это первая трехлинейная модель человеческого эмбриона, она была полностью создана из эмбриональных стволовых клеток", — отметила Зерницка-Гетц.

Данная разработка показала, как быстро наука в этой области опередила законодательство, и ученые в разных уголках мира уже приступили к составлению принципов, которые регулировали бы работу с синтетическими эмбрионами.

Напомним, недавно впервые в истории обезьяна забеременела от искусственных эмбриональных структур. Так, сперва были выращены искусственные эмбрионы из стволовых клеток животных, а потом полученные эмбрионы пересадили суррогатным матерям.