Невероятный прорыв. Впервые в истории обезьяны забеременели от искусственных эмбриональных структур

В ходе исследования ученые вырастили искусственные эмбрионы, используя стволовые клетки животных, а затем пересадили их суррогатным матерям.

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Десятилетиями ученые работают над решением проблемы бесплодия, то и дело, пытаясь, вырастить в лаборатории искусственные эмбрионы, используя лишь стволовые клетки. Отметим, что подобные эксперименты также проводятся и с человеческими клетками, однако ученые ограничены 14-дневным лимитом, а потому не могут довести исследования до логического завершения, по крайней мере пока, пишет Science Alert.

В поисках альтернативного подхода группа китайских исследователей обратилась к наиболее близкородственному виду — макакам-крабоедам (Macaca fascicularis). В ходе эксперимента они вырастили эмбриональные модлели, используя стволовые клетки обезьян, а далее имплантировали их суррогатным матерям-обезьянам.

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Известно, ученые подвергли эмбриональные стволовые клетки макак тщательному отбору факторов роста. Далее исследователи наблюдали за образцами и формированием эмбрионоподобных структур, которые также называют бластоидами. Ученые отмечают, что четверть всех стволовых клеток за время эксперимента превратились в бластоидную форму — этот результат соответствует результату эксперимента, проведенного с использованием человеческих стволовых клеток.

Далее ученые культивировали образцы в лаборатории, пока со временем они не начали формировать три отдельных слоя — этот процесс называется гаструляция и является одним из важнейших в развитии эмбриона. По сути, именно во время этого процесса формирования устанавливается базовый план тела. Исследователи также обнаружили, что некоторые из бластоидов прогрессировали для формирования желточного мешка и амниона.

Исследователи изучили образцы под микроскопом и обнаружили, что бластоиды имеют схожие черты с эмбрионами на 7-й стадии развития, у людей она наступает приблизительно на 18-21 день оплодотворения.

Исследователи отмечают, что данная модель эмбриона обезьяны в среднем разрушалась примерно на 18 день после роста вне тела. Однако в дальнейших исследованиях ученые планируют изучить другие систему, которые также были успешны во время культивирования бластоидов мышей.

Однако на этом завершилась лишь первая стадия эксперимента. Некоторые из созданных бластоидов во второй части эксперимента были пересажены восьми суррогатным обезьянам. Исследователи отмечают, что образцы для второго этапа эксперимента были отобраны, основываясь на ключевых особенностях естественных эмбрионов. В результате каждая самка получила от 8 до 10 бластоидов, а затем исследователи наблюдали за ними в течение следующих двух десятков дней с помощью ультразвука и гормонального анализа.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эмбриональные структуры были успешно имплантированы трем суррогатным матерям и смогли сохраниться на срок более недели после трансплантации. Кроме того, гормональный анализ показал, что у макак также наблюдалось повышение уровня прогестерона и хорионического гонадотропина, которые связаны с беременностью.

По словам соавтора исследования, директора лаборатории по изучению нечеловеческих приматов Китайской академии наук (CAS), нейробиолога Цян Суня, все эмбриональные структуры полностью исчезли спустя неделю. Однако исследователи полагают, что им все равно удалось добиться небывалого успеха. Во-первых, структуры имплантировались и смогли прижиться, во-вторых, вызвали высвобождение гормонов, а это означает, что какое-то время макаки все же действительно были беременны.

Исследователи полагают, что проведение подобных экспериментов с использованием человеческих клеток, в действительности, могло бы пролить свет на нашу биологию, а в дальнейшем даже могло бы помочь решить проблему бесплодия.

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