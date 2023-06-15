В космос запущен первый в мире космический завод: это еще и гиперзвуковой испытательный полигон

Американская компания Varda Space Industries отправила в космос спутник, который представляет собой первый в мире фармацевтический завод. Но его можно использовать еще и для других исследований.

После запуска 12 июня на борту ракеты Falcon 9, новый спутник от компании Varda Space Industries уже 13 июня начал свою работу в космосе. Это первый в мире космический фармацевтический завод, который также можно использовать для проведения исследований в области гиперзвука, пишет New Atlas.

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Производство лекарств в космосе может совершить настоящую революцию в этой индустрии, ведь гравитация не влияет на свойства химических соединений так, как она это делает в лабораториях на Земле. По словам представителей компании Varda Space Industries, подобное производство является очень полезным для выращивания белковых кристаллов.

Американская компания Varda Space Industries отправила с космос спутник, который представляет собой первый в мире фармацевтический завод Фото: New Atlas

Это особенно важно для производителей лекарств, которые могут использовать космический завод с невесомостью для кристаллизации биологических белков с целью анализа их структуры и создания лекарств, идеально связывающихся с ними.

Также такой космический завод можно использовать для производства лекарств в кристаллической форме с необычайной точностью. И такое производство будет стоить намного меньше, чем на Земле. Благодаря тому, что стоимость запусков в космос становится все менее затратной, то подобное производство может иметь успех.

Пока что компания Varda Space Industries была первой, которая отправила в космос такой производственный и одновременно лабораторный спутник. Он будет летать на околоземной орбите на высоте в примерно 1000 км чуть более месяца. После этого аппарат вернется на Землю. В течение месяца на спутнике будут проходить испытания разных химических соединений для производства лекарств, чтобы проверить работоспособность такой инновационной идеи.

Когда аппарат будет спускаться в атмосферу Земли, то он достигнет гиперзвуковой скорости – 31 000 км/час. Хотя через некоторое время атмосфера замедлит его движение, все же он будет лететь с гиперзвуковой скоростью в 6200 км/час пока не окажется на высоте в 40 км над поверхностью.

Когда аппарат будет спускаться в атмосферу Земли, то он достигнет гиперзвуковой скорости – 31 000 км/час Фото: New Atlas

К этому времени спутник замедлится и будет лететь со скоростью в 270 км/час, после чего он сможет раскрыть свои парашюты, чтобы мягко приземлиться. Суровые условия возвращения на Землю не повлияют на кристаллические лекарства на борту.

В компании Varda Space Industries считают, что их новую разработку можно использовать и для проведения различных исследований в области гиперзвука. То есть по сути, представители компании предлагают "два товара по цене одного".

Если все пойдет по плану, компания Varda Space Industries планирует отправить второй подобный аппарат в космос в конце этого года. Но в этот раз планируется привлечь заинтересованные компании в производстве и анализе лекарств и таким образом заработать первые деньги.

У американской компании есть планы создать многоразовые производственные космические модули и даже существует план по созданию производственной космической станции на орбите Земли.

Фокус уже писал о том, что впервые в истории созданы синтетические эмбрионы человека. По словам исследователей, эмбрионы были созданы без участия сперматозоидов и яйцеклеток.